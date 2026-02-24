Не погодные условия: что на самом деле поспособствовало прорыву ВСУ на Юге
- Украинские силы на южном направлении фронта достигли успехов, это связано с нарушением коммуникации среди россиян.
- На фронте от Гуляйполя до Терноватого наблюдается снижение активности оккупантов, многие из которых сдаются в плен.
Силы обороны сейчас продолжают наступательные операции на южном направлении фронта. Сирский на днях заявил о сотнях освобожденных от оккупантов квадратных километров украинской территории на этом участке боевых действий. Такие успехи стали возможными благодаря одному важному технологическому решению.
Об этом в интервью для Financial Times рассказал Владимир Зеленский.
Смотрите также Масштабы продвижения могут быть больше: в ISW показали карты контрнаступления ВСУ на Юге
Благодаря чему ВСУ смогли продвинуться на Юге?
Глава государства отметил, что украинские силы имеют существенные продвижения на юго-восточном отрезке фронта. По его словам, этому поспособствовало блокирование системы Starlink для российских военных.
Заметим, что о таких результатах действия "бана" для оккупантов сообщалось и раньше. Блокировка несанкционированных терминалов Starlink в зоне боевых действий серьезно нарушила коммуникации российских войск, что ослабило их наступательные возможности и открыло окно для активных действий украинских подразделений.
Начальник отдела коммуникаций 110-й отдельной механизированной бригады Иван Секач отмечал, что на участке фронта от Гуляйполя до Терноватого заметно снизилась активность оккупантов. Там россияне массово сдаются в плен, а на многих позициях их вообще не видно.
Какая сейчас ситуация на Юге: смотрите карту DeepState
Как технологии решают самые сложные вопросы войны?
Беспилотники стали одним из ключевых элементов российско-украинской войны, поэтому ВСУ активно развивают дроново-штурмовые подразделения как приоритетное направление. Министр обороны Михаил Федоров очертил три стратегические цели для прекращения российской агрессии. В его плане говорится также о тесном сотрудничестве с союзниками для достижения технологического преимущества.
Украина модернизирует "малую" противовоздушную оборону, чтобы эффективно противодействовать вражеским дронам, широко применяя искусственный интеллект. Планируется развертывание инновационной системы ИИ-ПВО для надежной защиты городов от российских ударов.
Министр Федоров подписал соглашение с компанией Palantir о создании AI-платформы Brave1 Dataroom, которая будет использовать реальные боевые данные для тренировки моделей искусственного интеллекта и разработки автономных решений.