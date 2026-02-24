Не погодные условия: что на самом деле поспособствовало прорыву ВСУ на Юге

Силы обороны сейчас продолжают наступательные операции на южном направлении фронта. Сирский на днях заявил о сотнях освобожденных от оккупантов квадратных километров украинской территории на этом участке боевых действий. Такие успехи стали возможными благодаря одному важному технологическому решению.

Об этом в интервью для Financial Times рассказал Владимир Зеленский.

Благодаря чему ВСУ смогли продвинуться на Юге?

Глава государства отметил, что украинские силы имеют существенные продвижения на юго-восточном отрезке фронта. По его словам, этому поспособствовало блокирование системы Starlink для российских военных.

Заметим, что о таких результатах действия "бана" для оккупантов сообщалось и раньше. Блокировка несанкционированных терминалов Starlink в зоне боевых действий серьезно нарушила коммуникации российских войск, что ослабило их наступательные возможности и открыло окно для активных действий украинских подразделений.

Начальник отдела коммуникаций 110-й отдельной механизированной бригады Иван Секач отмечал, что на участке фронта от Гуляйполя до Терноватого заметно снизилась активность оккупантов. Там россияне массово сдаются в плен, а на многих позициях их вообще не видно.

Какая сейчас ситуация на Юге: смотрите карту DeepState

Как технологии решают самые сложные вопросы войны?