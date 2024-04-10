Росіяни нагнітають ситуацію: яка мета провокацій на ЗАЕС
Росія провокує Україну, використовуючи Запорізьку АЕС – на території найбільшої атомної електростанції у Європі вибухали безпілотники ворога. Незважаючи на технологічні особливості станції та її безпеку, росіяни сигналізують, що вони не зупиняться і будуть продовжувати ескалацію навколо ЗАЕС.
Депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков розповів 24 Каналу, що насправді відбуваються закономірні речі, оскільки станція наповнена російською зброєю та російськими військовими. Вони і до цього маніпулювали з енергоблоками, штучно відключали станцію від лінії резервного живлення, і цей процес буде повторюватися.
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Необхідно демілітаризувати ЗАЕС
Чергове загострення на ЗАЕС сталося з приїздом Рафаеля Гроссі.Зверніть увагу! У червні 2023 року гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідав окуповану Запорізьку область, щоб оцінити ситуацію на ЗАЕС після теракту росіян на Херсонщині.
Загострення продовжується: це тиск на український уряд, а також тиск геополітичного характеру, де росіяни продовжують гратися Запорізькою атомною станцією.
Українській стороні немає жодного сенсу бити по атомній станції. Ми навпаки виступаємо за демілітаризацію об’єкта та наголошуємо перед всім світом про те, що Росія створює загрозу, тримаючи на атомній станції велику кількість зброї,
– зауважив Аскад Ашурбеков.
Сьогодні в умовах посилення ескалації з боку росіян потрібно ще більше артикулювати про необхідність демілітаризовувати станцію, оскільки лише відсутність на ній військової техніки може убезпечити як об’єкт в цілому, так і міжнародне суспільство.
Військова активність на ЗАЕС небезпечна
Запорізька атомна станція спроєктована таким чином, аби утримувати різні потужні навантаження, а також вибухи. Однак будь-яка військова активність навколо ЗАЕС є достатньо небезпечною.
А джерело небезпеки – це окупанти,
– наголосив депутат Запорізької облради.
За його словами, сьогодні не можна спрогнозувати, чи був це удар з української сторони, поки не буде заяв з боку українських військових.Зверніть увагу! 7 квітня у МАГАТЕ заявили, що на території Запорізької АЕС зафіксували вибух невідомого безпілотника. Він пошкодив оболонку реактора на станції. Одна людина, на жаль, загинула. Росіяни звинуватили у всьому Україну, хоча самі постійно вдаються до загрозливих дій на станції.
Спираючись на попередній досвід та маніпуляції росіян з атомною станцією, коли вони робили свідомі прильоти по Енергодару, це схоже на те, що росіяни підвищують напруження навколо ЗАЕС.
Я впевнений, що більшою мірою самі росіяни продовжують нагнітати ситуацію навколо ЗАЕС. Можливо, їм потрібен ще один візит, можливо, вони використовують станцію як один з аргументів у переговорних процесах між "Росатомом" і МАГАТЕ, тобто причин насправді може бути велика кількість,
– зауважив Ашурбеков.
Депутат підкреслив, що оскільки предмет ескалації є на території Запорізької області, він так чи інакше становить ядерну небезпеку. І рано чи пізно окупанти все одно зможуть зробити щось негативне, як вони зробили з Каховською ГЕС.
Ситуація на ЗАЕС: що відомо
- Запорізька атомна станція розташована у місті Енергодар, яке ворог окупував у березні 2022 року. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що окупанти з лютого 2024 року не пускають персонал атомної станції, який не підписав угоду з фейковою компанією від "Росатома". На станції зараз лишається менше ніж тисяча осіб персоналу та люди, набрані росіянами по об'явах у соцмережах, які не мають відповідної фахової підготовки.
- Електростанція живиться лише по одній повітряній лінії електропередач. Це небезпечно, оскільки за останні два роки щонайменше 8 разів були блекаути і вмикалися дизельні генератори, які забезпечують живлення системи охолодження.
- ГУР намагалося здійснити спецоперацію щодо звільнення ЗАЕС. Однак ворог зрозумів, що українські бійці збираються проводити заходи, і накопичив людей у декілька разів більше, ніж було до того, тож операція не вдалася.
- Служба безпеки України затримала у Харкові інженерів-зрадників, які допомагали під'єднати Запорізьку АЕС до "Росатома". Таким чином вони запобігли спробам Росії отримати нові технології у сфері атомної енергетики.