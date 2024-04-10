Россияне нагнетают ситуацию: какова цель провокаций на ЗАЭС
Россия провоцирует Украину, используя Запорожскую АЭС – на территории крупнейшей атомной электростанции в Европе взрывались беспилотники врага. Несмотря на технологические особенности станции и ее безопасность, россияне сигнализируют, что они не остановятся и будут продолжать эскалацию вокруг ЗАЭС.
Депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков рассказал 24 Каналу, что на самом деле происходят закономерные вещи, поскольку станция наполнена российским оружием и российскими военными. Они и до этого манипулировали с энергоблоками, искусственно отключали станцию от линии резервного питания, и этот процесс будет повторяться.
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Необходимо демилитаризировать ЗАЭС
Очередное обострение на ЗАЭС произошло с приездом Рафаэля Гросси.Обратите внимание! В июне 2023 года гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил оккупированную Запорожскую область, чтобы оценить ситуацию на ЗАЭС после теракта россиян на Херсонщине.
Обострение продолжается: это давление на украинское правительство, а также давление геополитического характера, где россияне продолжают играть Запорожской атомной станцией.
Украинской стороне нет никакого смысла бить по атомной станции. Мы наоборот выступаем за демилитаризацию объекта и подчеркиваем перед всем миром о том, что Россия создает угрозу, держа на атомной станции большое количество оружия,
– отметил Аскад Ашурбеков.
Сегодня в условиях усиления эскалации со стороны россиян нужно еще больше артикулировать о необходимости демилитаризовать станцию, поскольку только отсутствие на ней военной техники может обезопасить как объект в целом, так и международное общество.
Военная активность на ЗАЭС опасна
Запорожская атомная станция спроектирована таким образом, чтобы удерживать различные мощные нагрузки, а также взрывы. Однако любая военная активность вокруг ЗАЭС достаточно опасна.
А источник опасности – это оккупанты,
– отметил депутат Запорожского облсовета.
По его словам, сегодня нельзя спрогнозировать, был ли это удар с украинской стороны, пока не будет заявлений со стороны украинских военных.Обратите внимание! 7 апреля в МАГАТЭ заявили, что на территории Запорожской АЭС зафиксировали взрыв неизвестного беспилотника. Он повредил оболочку реактора на станции. Один человек, к сожалению, погиб. Россияне обвинили во всем Украину, хотя сами постоянно прибегают к угрожающим действиям на станции.
Опираясь на предыдущий опыт и манипуляции россиян с атомной станцией, когда они делали сознательные прилеты по Энергодару, это похоже на то, что россияне повышают напряжение вокруг ЗАЭС.
Я уверен, что в большей степени сами россияне продолжают нагнетать ситуацию вокруг ЗАЭС. Возможно, им нужен еще один визит, возможно, они используют станцию как один из аргументов в переговорных процессах между "Росатомом" и МАГАТЭ, то есть причин на самом деле может быть большое количество,
– заметил Ашурбеков.
Депутат подчеркнул, что поскольку предмет эскалации есть на территории Запорожской области, он так или иначе представляет ядерную опасность. И рано или поздно оккупанты все равно смогут сделать что-то негативное, как они сделали с Каховской ГЭС.
Ситуация на ЗАЭС: что известно
- Запорожская атомная станция расположена в городе Энергодар, который враг оккупировал в марте 2022 года. Председатель Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что оккупанты с февраля 2024 года не пускают персонал атомной станции, который не подписал соглашение с фейковой компанией от "Росатома". На станции сейчас остается менее тысячи человек персонала и люди, набранные россиянами по объявлениям в соцсетях, которые не имеют соответствующей профессиональной подготовки.
- Электростанция питается только по одной воздушной линии электропередач. Это опасно, поскольку за последние два года не менее 8 раз были блэкауты и включались дизельные генераторы, которые обеспечивают питание системы охлаждения.
- ГУР пыталось осуществить спецоперацию по освобождению ЗАЭС. Однако враг понял, что украинские бойцы собираются проводить мероприятия, и накопил людей в несколько раз больше, чем было до того, поэтому операция не удалась.
- Служба безопасности Украины задержала в Харькове инженеров-предателей, которые помогали подключить Запорожскую АЭС к "Росатому". Таким образом они предотвратили попытки России получить новые технологии в сфере атомной энергетики.