Контактів між Лукашенком та Путіним все менше: названо кілька ключових факторів

Очільник Росії Владімір Путін втрачає контроль над самопроголошеним президентом Білорусі Алєксандром Лукашенком. Наразі російський диктатор посилює вплив на Грузію.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа", політичний та економічний експерт Валерій Клочок. За його словами, ситуація з Білоруссю має інший вектор.

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Загострення відносин між Путіним і Лукашенком

Валерій Клочок повідомив, що Путін викликав Лукашенка "на килим", а той його тупо послав. Зокрема, так принаймні це виглядає.

"Замість нього полетів до Зімбабве", – пояснив він.

На його думку, Лукашенко так було зручніше.

Якщо звернути зараз увагу, то контактів між Лукашенком і Путіним дещо поменшало,

– наголосив він.

На думку Клочка, про це свідчать заяви Лукашенка, адресовані Путіну.

"Мовляв, Україна нібито пропонувала пакт про ненапад підписувати й так далі", – зауважив він.

Але навіть офіційні коментарі з цього приводу не такі важливі, як спрямованість самих меседжів. До того ж Лукашенко говорив Сєргєю Лаврову, очільнику російського Міністерства закордонних справ, що Україна молодець і абсолютно не провокує Білорусь.

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Чи зменшився тиск на Білорусь

Політичний експерт розказав, що наразі ситуація змінюється.

Зараз є такий негласний діалог західного світу, об’єднаного Заходу з Білоруссю, з Лукашенком, аби він не долучався надалі до війни,

– пояснив він.

Валерій Клочок додав, що можна говорити про те, що Путін нарощує щось в Білорусі, але то не зовсім так.

"Ми чудово бачимо і знаємо, що військова техніка, яка їздила по Білорусі, зокрема, моніторингові групи повідомляли, це банальні каруселі", – зосередив увагу він.

Політичний експерт додав, що все ж Україна не скидає з важелів імовірність загрози.

Але думаю, що там буде карта розіграна по-іншому,

– пояснив він.

Однією із причин можна вважати Грузію.

Що не так із Грузією

Клочок наголосив, Грузія, яка знаходиться в не дуже привабливому географічному становищі, може вляпатися в неприємну історію. Держава це розуміє.

"Зараз заяви не випадково лунають, тому вони реально бояться російської анексії", – розповів він.

На його думку, грузинам немає чим чинити опір. Очікувати ж допомоги від України – не найкращий варіант.

Українці будуть дуже і дуже контроверсійні щодо позиції, щоб одноголосно сказати: "Окей", коли Грузія вже практично другий рік толерує російській агресії,

– пояснив Клочок.

За його словами, українцям треба бути реалістами і відстоювати думку про необхідність захищати свої кордони.

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