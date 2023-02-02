Контактов между Лукашенком и Путиным все меньше: названы несколько ключевых факторов

Глава России Владимир Путин теряет контроль над самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенком. Пока российский диктатор усиливает влияние на Грузию.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня", политический и экономический эксперт Валерий Клочок. По его словам, ситуация с Беларусью имеет другой вектор.

Интересно Россия должна покинуть Южную Осетию и Абхазию после поражения в Украине, – президент Грузии

Обострение отношений между Путиным и Лукашенко

Валерий Клочок сообщил, что Путин вызвал Лукашенко "на ковер", а тот его тупо послал. В частности, так, по крайней мере, это выглядит.

"Вместо него полетел в Зимбабве", – объяснил он.

По его мнению, Лукашенко так было удобнее.

Если обратить сейчас внимание, то контактов между Лукашенком и Путиным несколько уменьшилось,

– подчеркнул он.

По мнению Клочко, об этом свидетельствуют заявления Лукашенка, адресованные Путину.

"Мол, Украина якобы предлагала пакт о ненападении подписывать и так далее", - отметил он.

Но даже официальные комментарии по этому поводу не столь важны, как направленность самих месседжей. К тому же, Лукашенко говорил Сергею Лаврову, руководителю российского Министерства иностранных дел, что Украина молодец и абсолютно не провоцирует Беларусь.

Валерий Клочок рассказал, какая черная кошка пробежала между Путиным и Лукашенком: смотрите видео

Уменьшилось ли давление на Беларусь

Политический эксперт рассказал, что ситуация меняется.

Сейчас такой негласный диалог западного мира, объединенного Запада с Беларусью, с Лукашенком, чтобы он не присоединялся в дальнейшем к войне,

– объяснил он.

Валерий Клочок добавил, что можно говорить о том, что Путин наращивает что-то в Беларуси, но это не совсем так.

"Мы прекрасно видим и знаем, что военная техника, которая ездила по Беларуси, в частности, мониторинговые группы сообщали, это банальные карусели", – отметил он.

Политический эксперт добавил, что все же Украина не сбрасывает с рычагов вероятность угрозы.

Но думаю, что там будет карта разыграна по-другому,

– объяснил он.

Одной из причин можно считать Грузию.

Что не так с Грузией

Клочок подчеркнул, что Грузия, которая находится в не очень привлекательном географическом положении, может вляпаться в неприятную историю. Государство это понимает.

"Сейчас заявления не случайно раздаются, поэтому они реально боятся российской аннексии", – рассказал он.

По его мнению, грузинам нечем сопротивляться. Ожидать помощи от Украины – не лучший вариант.

Украинцы будут очень и очень контроверсионны относительно позиции, чтобы единогласно сказать: "Окей", когда Грузия уже практически второй год терпит российскую агрессию,

– объяснил Клочок.

По его словам, украинцам нужно быть реалистами и отстаивать мнение о необходимости защищать свои границы.

Обучение России и Беларуси: последние новости