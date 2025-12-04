"Пройшлись по кожному пункту плану": Путін прокоментував свою зустріч з посланцями Трампа

Володимир Путін вкотре дав зрозуміти, що не зацікавлений у мирних переговорах. Диктатор заявив про територіальні амбіції в Україні та відкинув "пряник" від Трампа у вигляді повернення Росії до "Великої вісімки".

Зустріч із представниками США у Кремлі 2 грудня була "дуже корисною". Про це очільник Кремля заявив в інтерв'ю для India Today, передає 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

Дивіться також Сили оборони мали успіх на 4 напрямках: огляд фронту від ISW

Що Путін сказав про мирний план Трампа?

За словами диктатора, його переговори зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером тривали кілька годин, оскільки вони розглядали кожен пункт мирних пропозицій. З деякими пунктами плану США Росія не погодилася.

Путін зазначив, що американці запропонували розбити 28 пунктів свого мирного плану "на 4 пакети" та обговорювати їх у такому форматі.

Очільник Кремля заявив, що нібито "Росія пропонувала Україні вийти з Донбасу і не починати військових дій, але Київ вирішив воювати". Путін наголосив, що "Росія у будь-якому разі захопить Донбас і Новоросію – військовим чи іншим шляхом".

Окремо політик зауважив, що Росія не планує повертатися у "Велику вісімку". За його словами, частка "Великої сімки" у світовій економіці з року у рік зменшується.

Нагадаємо, що про повернення країни-агресора до G8 йшлося у мирному плані Трампа.

Що відомо про переговори США, України та Росії щодо мирного плану?