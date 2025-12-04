"Прошлись по каждому пункту плана": Путин прокомментировал свою встречу с посланцами Трампа

Владимир Путин в очередной раз дал понять, что не заинтересован в мирных переговорах. Диктатор заявил о территориальных амбициях в Украине и отверг "пряник" от Трампа в виде возвращения России в "Большую восьмерку".

Встреча с представителями США в Кремле 2 декабря была "очень полезной". Об этом глава Кремля заявил в интервью для India Today, передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Что Путин сказал о мирном плане Трампа?

По словам диктатора, его переговоры со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером продолжались несколько часов, поскольку они рассматривали каждый пункт мирных предложений. С некоторыми пунктами плана США Россия не согласилась.

Путин отметил, что американцы предложили разбить 28 пунктов своего мирного плана "на 4 пакета" и обсуждать их в таком формате.

Глава Кремля заявил, что якобы "Россия предлагала Украине выйти из Донбасса и не начинать военных действий, но Киев решил воевать". Путин подчеркнул, что "Россия в любом случае захватит Донбасс и Новороссию – военным или иным путем".

Отдельно политик отметил, что Россия не планирует возвращаться в "Большую восьмерку". По его словам, доля "Большой семерки" в мировой экономике из года в год уменьшается.

Напомним, что о возвращении страны-агрессора в G8 говорилось в мирном плане Трампа.

Что известно о переговорах США, Украины и России по мирному плану?