Загроза не лише від них: як у Литві ставляться до перебування вагнерівців у Білорусі

Загроза нападу бійців терористичного угруповання "Вагнер" на країни НАТО, звісно, існує. Однак, нині вона перебільшена цілеспрямованою інформаційною кампанією Кремля.

Про це 24 Каналу сказав литовський експерт із безпекових питань Маріус Лауринявічюс. Початково меседжі про можливий похід вагнерівців на Польщу та Литву з території Білорусі були спрямовані на внутрішню російську аудиторію.

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"Після заколоту Євгенія Пригожина Москві треба було пояснити, що відбулося та що їх "великий начальник" робитиме далі. Вони намагались виправдатись, буцімто так званий "великий стратег", який сидить у кремлівському бункері, має якийсь план", – зазначив експерт з безпеки.

У Кремлі вирішили, що цим планом буде нібито намір пробити Сувальський коридор.

Як Захід реагує на кремлівські байки

У результаті пропагандистської кампанії Москва побачила, що на Заході є частина суспільства, яка готова повірити у такий сценарій розвитку подій.

Як Захід реагує на погрози Росії: дивіться відео

"Зрештою загроза з боку Росії як такої, звісно, нікуди не поділась. Можливі й гібридні атаки, але необов’язково вони відбудуться у Білорусі за участі вагнерівців. Ми повинні бути готовими до усього", – наголосив Маріус Лауринявічюс.

Найімовірніше, ПВК "Вагнер" повернеться до Африки, адже там Росія має більш потужні інтереси, зокрема і щодо поширення свого впливу на низку африканських країн.

Вагнерівці у Білорусі: останнє

29 липня польський прем'єр Матеуш Моравецький заявив, що вагнерівці рухаються з Білорусі в сторону Сувальського коридору. Він зазначив, що понад 100 найманців рушили у зазначеному напрямку, і сказав, що це – крок до гібридної атаки на Польщу.

Водночас вагнерівці у Білорусі можуть нести загрозу для України. Подібні дестабілізаційні процеси можуть свідчити про намір Владіміра Путіна відкрити другий фронт.

27 липня моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила про прибуття вже 12 колони ПВК "Вагнер" у Білорусь.