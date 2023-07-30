Угроза не только от них: как в Литве относятся к пребыванию вагнеровцев в Беларуси

Угроза нападения бойцов террористической группировки "Вагнер" на страны НАТО, конечно, существует. Однако сейчас она преувеличена целенаправленной информационной кампанией Кремля.

Об этом 24 Каналу сказал литовский эксперт по вопросам безопасности Мариус Лауринявичюс. Первоначально месседжи о возможном походе вагнеровцев на Польшу и Литву с территории Беларуси были направлены на внутреннюю российскую аудиторию.

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"После мятежа Евгения Пригожина Москве нужно было объяснить, что произошло и что их "великий начальник" будет делать дальше. Они пытались оправдаться, будто так называемый "большой стратег", сидящий в кремлевском бункере, имеет какой-то план", – отметил эксперт по безопасности.

В Кремле решили, что этим планом будет якобы намерение пробить Сувалкский коридор.

Как Запад реагирует на кремлевские басни

В результате пропагандистской кампании Москва увидела, что на Западе есть часть общества, готовая поверить в такой сценарий развития событий.

Как Запад реагирует на угрозы России: смотрите видео

"В конце концов, угроза со стороны России как таковой, конечно, никуда не делась. Возможны и гибридные атаки, но необязательно они состоятся в Беларуси с участием вагнеровцев. Мы должны быть готовы ко всему", – подчеркнул Мариус Лауринявичюс.

Скорее всего, ЧВК "Вагнер" вернется в Африку, ведь там Россия имеет более мощные интересы, в том числе распространение своего влияния на ряд африканских стран.

Вагнеровцы в Беларуси: последнее

29 июля польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что вагнеровцы двигаются из Беларуси в сторону Сувалкского коридора. Он отметил, что более 100 наемников двинулись в указанном направлении, и сказал, что это шаг к гибридной атаке на Польшу.

В то же время, вагнеровцы в Беларуси могут нести угрозу для Украины. Подобные дестабилизационные процессы могут свидетельствовать о намерении Владимира Путина открыть второй фронт.

27 июля мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" сообщила о прибытии уже 12 колонны ЧВК "Вагнер" в Беларусь.