Президент отримав запрошення, але є нюанс: експерт припустив, чи вступить Польща до Ради миру
- Польща отримала запрошення від Дональда Трампа приєднатися до його "Ради миру". Але це вимагає схвалення уряду та парламенту.
- Громадський діяч і науковець з Польщі Ришард Купідура припустив, чи приєднається Польща до "Ради миру".
Дональд Трамп придумав власну "Раду миру", щодо якої поки є надто багато питань. Польща вже отримала запрошення від президента США приєднатися до цієї організації.
Про це 24 Каналу розповів громадський діяч і науковець з Польщі Ришард Купідура, зауваживши, що в Польщі більше повноважень має прем'єр-міністр, а не президент. А приєднання до будь-якої міжнародної організації вимагає схвалення з боку уряду та парламенту.
Чи приєднається Польща до "Ради миру" Трампа?
За словами Купідури, навряд чи Польща буде вступати в цю організацію. Але є питання, як саме відмовити Трампу, щоб потім не було проблем.
В Польщі жартують, якщо у випадку Франції Трамп погрожує тарифами на вино, то у випадку Польщі що він зробить? Накладе мита на "пєрогі" чи на бігос?
– сказав Купідура.
Загалом тут важливо зберігати дипломатичні контакти та здоровий глузд. "Рада миру" – дуже дивний орган з довічним управлінням від Дональда Трампа.
Все це демонструє, що той світовий порядок, сформований після Другої світової, починає змінюватися. Європа неохоче до цього ставиться, але їй потрібно готувати свої пропозиції та рішення. І поки цих дій немає.
"Рада миру" Трампа: що це таке?
- Ідея "Ради миру" виникла ще у вересні 2025 року для врегулювання війни в Газі. Тепер Трамп хоче, аби ця організація займалася врегулюванням глобальних конфліктів. А для членства на понад три роки потрібно заплатити 1 мільярд доларів.
- ЗМІ вже пишуть, що Трамп фактично хоче створити власну ООН. При цьому він ще й має намір одноосібно там вирішувати деякі питання.
- Також ЗМІ писали, що Франція не погодиться увійти в "Раду миру". Трамп вже почав погрожувати, що запровадить 200% мита на французьке шампанське та вино.
- Україна вже отримала запрошення приєднатися до "Ради миру". Туди запросили і Білорусь, і Росію. Зеленський вже відреагував на цю пропозицію.