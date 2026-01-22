Президент получил приглашение, но есть нюанс: эксперт предположил, вступит ли Польша в Совет мира
- Польша получила приглашение от Дональда Трампа присоединиться к его "Совету мира". Но это требует одобрения правительства и парламента.
- Общественный деятель и ученый из Польши Рышард Купидура предположил, присоединится ли Польша к "Совету мира".
Дональд Трамп придумал собственный "Совет мира", по которому пока есть слишком много вопросов. Польша уже получила приглашение от президента США присоединиться к этой организации.
Об этом 24 Каналу рассказал общественный деятель и ученый из Польши Рышард Купидура, отметив, что в Польше больше полномочий имеет премьер-министр, а не президент. А присоединение к любой международной организации требует одобрения со стороны правительства и парламента.
Читайте также Хотите мир – платите 1 миллиард долларов: как Совет Трампа угрожает Украине и почему туда пригласили Путина
Присоединится ли Польша к "Совету мира" Трампа?
По словам Купидуры, вряд ли Польша будет вступать в эту организацию. Но есть вопрос, как именно отказать Трампу, чтобы потом не было проблем.
В Польше шутят, если в случае Франции Трамп угрожает тарифами на вино, то в случае Польши что он сделает? Наложит пошлины на "пероги" или на бигос?
– сказал Купидура.
В общем здесь важно сохранять дипломатические контакты и здравый смысл. "Совет мира" – очень странный орган с пожизненным управлением от Дональда Трампа.
Все это демонстрирует, что тот мировой порядок, сформированный после Второй мировой, начинает меняться. Европа неохотно к этому относится, но ей нужно готовить свои предложения и решения. И пока этих действий нет.
"Совет мира" Трампа: что это такое?
- Идея "Совета мира" возникла еще в сентябре 2025 года для урегулирования войны в Газе. Теперь Трамп хочет, чтобы эта организация занималась урегулированием глобальных конфликтов. А для членства на более чем три года нужно заплатить 1 миллиард долларов.
- СМИ уже пишут, что Трамп фактически хочет создать собственную ООН. При этом он еще и намерен единолично там решать некоторые вопросы.
- Также СМИ писали, что Франция не согласится войти в "Совет мира". Трамп уже начал угрожать, что введет 200% пошлины на французское шампанское и вино.
- Украина уже получила приглашение присоединиться к "Совету мира". Туда пригласили и Беларусь, и Россию. Зеленский уже отреагировал на это предложение.