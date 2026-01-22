Про це 24 Каналу розповів громадський діяч і науковець з Польщі Ришард Купідура, зауваживши, що в Польщі більше повноважень має прем'єр-міністр, а не президент. А приєднання до будь-якої міжнародної організації вимагає схвалення з боку уряду та парламенту.

Читайте також Хочете мир – платіть 1 мільярд доларів: як Рада Трампа загрожує Україні та чому туди запросили Путіна

Чи приєднається Польща до "Ради миру" Трампа?

За словами Купідури, навряд чи Польща буде вступати в цю організацію. Але є питання, як саме відмовити Трампу, щоб потім не було проблем.

В Польщі жартують, якщо у випадку Франції Трамп погрожує тарифами на вино, то у випадку Польщі що він зробить? Накладе мита на "пєрогі" чи на бігос?

– сказав Купідура.

Загалом тут важливо зберігати дипломатичні контакти та здоровий глузд. "Рада миру" – дуже дивний орган з довічним управлінням від Дональда Трампа.

Все це демонструє, що той світовий порядок, сформований після Другої світової, починає змінюватися. Європа неохоче до цього ставиться, але їй потрібно готувати свої пропозиції та рішення. І поки цих дій немає.

"Рада миру" Трампа: що це таке?