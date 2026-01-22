Об этом 24 Каналу рассказал общественный деятель и ученый из Польши Рышард Купидура, отметив, что в Польше больше полномочий имеет премьер-министр, а не президент. А присоединение к любой международной организации требует одобрения со стороны правительства и парламента.

Присоединится ли Польша к "Совету мира" Трампа?

По словам Купидуры, вряд ли Польша будет вступать в эту организацию. Но есть вопрос, как именно отказать Трампу, чтобы потом не было проблем.

В Польше шутят, если в случае Франции Трамп угрожает тарифами на вино, то в случае Польши что он сделает? Наложит пошлины на "пероги" или на бигос?

– сказал Купидура.

В общем здесь важно сохранять дипломатические контакты и здравый смысл. "Совет мира" – очень странный орган с пожизненным управлением от Дональда Трампа.

Все это демонстрирует, что тот мировой порядок, сформированный после Второй мировой, начинает меняться. Европа неохотно к этому относится, но ей нужно готовить свои предложения и решения. И пока этих действий нет.

"Совет мира" Трампа: что это такое?