У Польщі відповіли, чи платитимуть 1 мільярд доларів за членство у Раді миру Трампа

Участь у створеній Дональдом Трампом Раді миру передбачає грошовий внесок у сумі 1 мільярда доларів. На таку пропозицію відреагували й у Польщі. Так, міністр фінансів країни Анджей Доманський оцінив можливість виділення цих коштів з держбюджету.

Подробиці розповідає видання Rzechpospolita з посиланням на слова міністра Доманського.

Актуально ЄС сумнівається у статуті Ради миру Трампа: за яких умов можлива співпраця зі США

Що думає Польща стосовно приєднання до Ради миру?

Як повідомив Анджей Доманський, будь-які міжнародні зобов'язання такого рівня потребують рішення Ради міністрів, якого наразі не існує.

Окрім цього, йдеться про складні правові питання, що вимагають ретельного аналізу. Водночас міністр наголосив, що у бюджеті Польщі просто немає передбачених коштів на ці цілі, адже держава має нагальніші пріоритети фінансування.

Якщо відповісти прямо: мільярда доларів у бюджеті на це, безумовно, немає. Є важливіші завдання, які потрібно фінансувати, ніж участь у цій раді,

– підкреслив Доманський.

Він також додав, що країна стикається з низкою серйозних соціальних та економічних викликів, тому використання мільярда доларів на участь у міжнародному органі він вважає необґрунтованим та безвідповідальним.

Цікаво! На ідею Трампа стосовно Ради миру відреагував і його колишній соратник – американський мільярдер Ілон Маск. Він, зокрема, висміяв територіальні апетити очільника Білого дому.

Як про Раду миру відгукуються у світі й чи вступить туди Україна?