Укр Рус
24 Канал Новини світу У Польщі відповіли, чи платитимуть 1 мільярд доларів за членство у Раді миру Трампа
24 січня, 07:54
3

У Польщі відповіли, чи платитимуть 1 мільярд доларів за членство у Раді миру Трампа

Тетяна Бабич
Основні тези
  • Польща має власні нагальні потреби й завдання для фінансування.
  • Міністр фінансів країни прокоментував ідею приєднання до Ради миру.

Участь у створеній Дональдом Трампом Раді миру передбачає грошовий внесок у сумі 1 мільярда доларів. На таку пропозицію відреагували й у Польщі. Так, міністр фінансів країни Анджей Доманський оцінив можливість виділення цих коштів з держбюджету.

Подробиці розповідає видання Rzechpospolita з посиланням на слова міністра Доманського.

Актуально ЄС сумнівається у статуті Ради миру Трампа: за яких умов можлива співпраця зі США

Що думає Польща стосовно приєднання до Ради миру?

Як повідомив Анджей Доманський, будь-які міжнародні зобов'язання такого рівня потребують рішення Ради міністрів, якого наразі не існує. 

Окрім цього, йдеться про складні правові питання, що вимагають ретельного аналізу. Водночас міністр наголосив, що у бюджеті Польщі просто немає передбачених коштів на ці цілі, адже держава має нагальніші пріоритети фінансування.

Якщо відповісти прямо: мільярда доларів у бюджеті на це, безумовно, немає. Є важливіші завдання, які потрібно фінансувати, ніж участь у цій раді,
– підкреслив Доманський.

Він також додав, що країна стикається з низкою серйозних соціальних та економічних викликів, тому використання мільярда доларів на участь у міжнародному органі він вважає необґрунтованим та безвідповідальним.

Цікаво! На ідею Трампа стосовно Ради миру відреагував і його колишній соратник – американський мільярдер Ілон Маск. Він, зокрема, висміяв територіальні апетити очільника Білого дому.

Як про Раду миру відгукуються у світі й чи вступить туди Україна?

  • Ініціатива викликала неоднозначну реакцію на міжнародній арені, адже за своїм задумом фактично дублює функції Ради Безпеки ООН, але робить акцент на фінансових внесках держав-учасниць.

  • Підтримку ідеї Трампа та готовність долучитися до Ради миру задекларували такі держави: Аргентина, Вірменія, Азербайджан, Бахрейн, Білорусь, Єгипет, Угорщина, Індонезія, Йорданія, Казахстан, Косово, Марокко, Монголія, Пакистан, Катар, Саудівська Аравія, Туреччина, ОАЕ, Узбекистан і В'єтнам.

  • Однак без курйозів не обійшлося, спершу в списку переплутали Бельгію з Білоруссю. Після оприлюднення списку держав, глава МЗС Бельгії Максим Прево  підкреслив, що Бельгія не підписувала жодних документів щодо ініційованої Дональдом Трампом структури, оскільки має принципові застереження до її формату.

  • Зі свого боку президент Володимир Зеленський підтвердив отримання запрошення від Трампа, водночас зазначив, що українська сторона поки не має чіткого розуміння концепції ради. Він зауважив, що приєднання наразі виключено через присутність у Раді Росії та Білорусі. 