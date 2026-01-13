Рада звільнила Михайла Федорова з Мінцифри
- Верховна Рада звільнила Михайла Федорова з посади віцепрем'єр-міністра – міністра цифрової трансформації з 270 голосами "за".
- Михайло Федоров може бути призначений міністром оборони України.
13 січня Верховна Рада ухвала низку кадрових змін. Зокрема, було звільнено Михайла Федорова.
Він був першим віцепрем'єр-міністром – міністром цифрової трансформації. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пленарне засідання Верховної Ради.
Що відомо про звільнення Федорова?
Рішення про звільнення Михайла Федорова з посади віцепрем'єр-міністра – міністра цифрової трансформації було ухвалене з 270 голосами депутатів "за".
Пізніше Рада голосуватиме щодо призначення Федорова на посаду міністра оборони України.
До слова, Верховна Рада також звільнила Дениса Шмигаля з посади міністра оборони, "за" проголосували 265 депутатів. Його, ймовірно, призначать міністром енергетики та першим віцепрем'єр-міністром.
Що передувало?
- 2 січня президент Зеленський заявив, що Михайло Федоров може стати новим міністром оборони України. Тоді ж глава держави зазначав, що міністр оборони Шмигаль очолить інший напрямок у державній роботі.
- А уже 9 січня стало відомо, що обоє міністрів подали заяви про відставку до Верховної Ради України.