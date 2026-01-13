Рада звільнила Михайла Федорова з Мінцифри

13 січня Верховна Рада ухвала низку кадрових змін. Зокрема, було звільнено Михайла Федорова.

Він був першим віцепрем'єр-міністром – міністром цифрової трансформації. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пленарне засідання Верховної Ради.

Дивіться також Новатор з низкою перемог: біографія майбутнього наймолодшого міністра оборони Михайла Федорова

Що відомо про звільнення Федорова?

Рішення про звільнення Михайла Федорова з посади віцепрем'єр-міністра – міністра цифрової трансформації було ухвалене з 270 голосами депутатів "за".

Пізніше Рада голосуватиме щодо призначення Федорова на посаду міністра оборони України.

До слова, Верховна Рада також звільнила Дениса Шмигаля з посади міністра оборони, "за" проголосували 265 депутатів. Його, ймовірно, призначать міністром енергетики та першим віцепрем'єр-міністром.

Що передувало?