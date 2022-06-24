У Раді хочуть законом заборонити виїзд чоловіків під час воєнного стану

Депутати Верховної Ради вирішили врегулювати заборону для чоловіків призивного віку виїжджати за кордон під час воєнного стану. Особам, які не можуть бути залучені до військової служби, хочуть дозволити виїжджати за кордон.

Виїжджати з України зможуть чоловіки, які виховують дитину віком до 18 років

На сайті ради зареєстровано законопроєкт №7484, яким пропонується на законодавчому рівні заборонити виїзд чоловіків 18 – 60 років за межі країни під час воєнного стану, повідомляє 24 канал.

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У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що питання порядку виїзду з України чоловіків під час воєнного стану врегульоване лише Указом президента, а не законами. Через це автори законопроєкту пропонують додати нову статтю до Закону України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України".

Водночас право виїхати за межі України під час воєнного стану матимуть:

чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

чоловіки, які визнані особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатних до військової служби за станом здоров'я;

здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистентів-стажистів, аспірантів та докторантів, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти.

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Хто ще зможе виїжджати за межі України

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що територію України зможуть покидати громадяни, яким надана відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації.

Це військовозобов'язані, які заброньовані на період мобілізації та воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами та організаціями в порядку, встановленому Кабміном, а також особи, визнані особами з інвалідністю або непридатними до військової служби за станом здоров'я.

Як йдеться у законопроєкті, ці особи не можуть бути залучені до військової служби без добровільної згоди та можуть виїжджати за кордон.

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Що відомо про мобілізацію в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні триває мобілізація, яку продовжили до 23 серпня. У Міністерстві оборони України заявили, що мобілізаційні заходи триватимуть доти, доки це необхідно, аби доукомплектувати підрозділи ЗСУ та інших Сил оборони.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр констатувала, що ніяких зривів чи масового ухилення під час мобілізації немає. Водночас вона зазначила, що потрібно мобілізувати сотні тисяч чоловіків.

15 червня в Україні набув чинності закон про відстрочку від мобілізації для учнів і викладачів закладів професійно-технічної освіти. Отримати дозвіл тимчасово виїжджати з країни під час воєнного стану можуть чоловіки, які працюють в IT-індустрії.

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