В Раде хотят законом запретить выезд мужчин во время военного положения
Депутаты Верховной Рады решили урегулировать запрет для мужчин призывного возраста уезжать за границу во время военного положения. Лицам, которые не могут быть вовлечены в военную службу, хотят разрешить выезжать за границу.
Выезжать из Украины смогут мужчины, воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет
На сайте Рады зарегистрирован законопроект №7484 , которым предлагается на законодательном уровне запретить выезд мужчин 18 – 60 лет за пределы страны во время военного положения, сообщает 24 канал.
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В пояснительной записке к законопроекту говорится, что вопрос порядка выезда из Украины мужчин во время военного положения урегулирован только Указом президента, а не законами. Поэтому авторы законопроекта предлагают добавить новую статью к Закону Украины "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины".
В то же время право выехать за пределы Украины во время военного положения будут иметь:
- мужчины, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;
- мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;
- мужчины, которые признаны лицами с инвалидностью или согласно заключению военно-врачебной комиссии временно непригодных к воинской службе по состоянию здоровья;
- соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся на дневной или дуальной форме получения образования.
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Кто еще сможет уезжать за пределы Украины
В пояснительной записке в законопроект говорится, что территорию Украины смогут покидать граждане, которым предоставлена отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации.
Это военнообязанные, забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также предприятиями, учреждениями и организациями в порядке, установленном Кабмином, а также лица, признанные лицами с инвалидностью или непригодными в военную службу по состоянию здоровья.
Как говорится в законопроекте, эти лица не могут быть вовлечены в военную службу без добровольного согласия и могут выезжать за границу.
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Что известно о мобилизации в Украине
- С начала полномасштабного вторжения России в Украину продолжается мобилизация, которую продлили до 23 августа. В Министерстве обороны Украины заявили , что мобилизационные мероприятия будут продолжаться, пока это необходимо, чтобы доукомплектовать подразделения ВСУ и других Сил обороны.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр констатировала, что никаких срывов или массового уклонения при мобилизации нет. В то же время она отметила, что нужно мобилизовать сотни тысяч мужчин.
- 15 июня в Украине вступил в силу закон об отсрочке от мобилизации для учащихся и преподавателей заведений профессионально-технического образования. Получить разрешение временно уезжать из страны во время военного положения могут мужчины, работающие в IT-индустрии.
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