Українські військові у 2024 році завдали понад 50 уражень ворогу за допомогою ракети "Нептун". Про удари по загарбниках не завжди повідомляється, щоб не розкривати всі можливості зброї.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речника Військово-Морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука в етері "Новини.LIVE".

Що розповів Плетенчук про успішне застосування "Нептунів" по ворогу?

Дмитро Плетенчук зазначив, що російські загарбники дійсно бояться української ракети "Нептун". І це не дарма.

Минулого року було більше ніж 50 уражень (за допомогою "Нептуна" по ворогу – 24 Канал). Ми не розкриваємо, зазвичай, застосування. Але іноді, коли вже медійність цього кейсу випливає доволі серйозно, ми можемо повідомити, що так, це ми,

– розповів капітан.

Речник ВМС зазначив, що система "Нептун" вже була успішно застосована, її використовують, і вона приносить результат.

Окрім того, Плетенчук зазначив, що на Військово-Морські сили, як єдиних користувачів "Нептунів", також покладається завдання з ураження і наземних цілей, і це вже не є таємницею. Зокрема, були доволі успішні застосування цих ракет.

Як Україна застосовувала "Нептун" по ворожих цілях останнім часом?