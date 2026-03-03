Будинок колишньої дружини Трампа продали за 14 мільйонів: як виглядає маєток
- Будинок Івани Трамп у Нью-Йорку було продано за 14 мільйонів доларів після майже трьох років на ринку, початкова ціна становила 26,5 мільйона доларів.
- Цей шестиповерховий історичний будинок має 810 квадратних метрів загальної площі, п'ять спалень, п'ять ванних кімнат, приватний ліфт та інтер'єри, що відображають стиль Івани з мармуром, позолотою та кришталевими люстрами.
Таунхаус світської левиці та колишньої дружини Дональда Трампа Івани Трамп у Нью-Йорк продали за 14 мільйонів доларів після майже трьох років на ринку. Будинок спочатку оцінили у 26,5 мільйона, але покупця довелося шукати зі значними знижками.
Як виглядає будинок Івани Трамп?
Це шестиповерхова історична будівля з фасадом у стилі неоренесансу, збудована наприкінці 19 століття, пише Realtor.com.
Загальна площа будинку становить близько 810 квадратних метрів. Усередині облаштовано п'ять спалень і п'ять ванних кімнат. Будинок має простору вітальню для заходів, окрему їдальню, дві кухні та бібліотеку. Між поверхами встановлений приватний ліфт, а центральні сходи проходять через увесь дім і є однією з архітектурних цікавинок інтер'єру.
Як виглядав будинок Івани Трамп / Фото Realtor.com
Інтер'єри зберігали стиль самої Івани Трамп. У приміщеннях багато мармуру, позолоти, кришталевих люстр, декоративних колон і дзеркал. Стіни оздоблені текстилем і панелями з різьбленням. Частина кімнат оформлена у яскравих відтінках рожевого та золотого, що створює впізнавану атмосферу 1990-х років.
Як змінювалась ціна будинку?
Будинок виставили на продаж наприкінці 2022 року після смерті власниці. Спочатку за нього просили 26,5 мільйона доларів. У 2023 році ціну зменшили до 22,5 мільйона, згодом до 19,5 мільйона, а у 2025 році до 17,9 мільйона.
Фінальна його вартість становила 14 мільйонів доларів, повідомили The Wall Street Journal. Експерти зазначали, що старий інтер'єр і специфічні стилістичні рішення Івани могли стримувати частину потенційних покупців, попри розташування в престижному районі та історичну цінність.
Цікаво! Івана Трамп придбала будинок за 2,5 мільйона доларів у 1992 році після розлучення з Дональдом Трампом. Вона прожила тут понад 30 років. Саме в цьому таунхаусі її знайшли мертвою у липні 2022 року. Причиною смерті судмедексперти назвали травми, отримані внаслідок падіння сходами.
