Компенсація за житло для переселенців: у чому різниця між ваучером і "єВідновленням"

Українці, які втратили житло через війну можуть претендувати на державну допомогу. Основними інструментами житлової підтримки залишаються житловий ваучер і програма "єВідновлення", однак вони орієнтовані на різні категорії людей і працюють за різними правилами.

Хто може отримати допомогу за програмою "єВідновлення"?

У випадку з "єВідновленням" держава чітко прив'язує компенсацію до конкретного зруйнованого житла, пише 24 Канал з посиланням на громадську організацію "Поверни своє".

Важливо! Подати заявку можуть лише власники нерухомості або їхні спадкоємці. Обов'язковою умовою є можливість довести факт руйнування чи пошкодження житла внаслідок бойових дій.

Для цього проводиться обстеження спеціальною комісією, яка фіксує стан об'єкта. Без такого підтвердження отримати сертифікат неможливо.

Розмір компенсації визначається індивідуально та залежить від площі житла, типу будівлі, регіону та орієнтовної вартості відновлення.

Кому призначені житлові ваучери?

На відміну від програми "єВідновлення", житлові ваучери не прив'язані до конкретного зруйнованого об'єкта і не вимагають підтвердження факту руйнування житла.

Цей механізм орієнтований на людей, які фактично втратили дім, але не можуть довести його стан через окупацію території. Насамперед це:

внутрішньо переміщені особи;

родини учасників бойових дій;

люди з інвалідністю, яка була отримана внаслідок війни.

Ваучер передбачає фіксовану суму допомоги, яка може сягати до 2 мільйонів гривень.

У чому принципова різниця між механізмами?

Програма "єВідновлення" компенсує конкретні втрати та працює лише за наявності підтвердженого руйнування житла. Житловий ваучер спрямований на розв'язання житлової проблеми загалом і не залежить від стану залишеного майна.

Різниця між ваучером і "єВідновленням" / Інфографіка "Поверни своє"

Кошти за сертифікатом "єВідновлення" можна використати на ремонт пошкодженого житла або купівлю нового.

Ваучер дозволяє придбати житло, інвестувати в будівництво або спрямувати кошти на іпотеку з обмеженням на відчуження житла протягом п'яти років.

Коли та як подати заявку?