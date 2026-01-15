Житло на заході України: де купити квартиру найвигідніше

Ринок житла на заході України залишається одним із найбільш динамічних у країні. Попри загальне зростання цін, саме тут усе ще можна знайти відносно доступні варіанти на вторинному ринку, якщо порівнювати зі столицею та центральними регіонами.

Скільки коштує однокімнатна квартира?

Найдешевшими залишаються однокімнатні квартири у Хмельницькому, пише 24 Канал з посиланням на ЛУН.

Середня вартість однокімнатної квартири у Хмельницькому – близько 37 тисяч доларів. Наступний у рейтингу є Івано-Франківськ з середньою вартістю 41 тисяча доларів. Інші міста дорожчі:

Ужгород – 63,5 тисячі доларів (+6%);

Чернівці – 56,7 тисячі доларів (+18%);

Луцьк – 55,5 тисячі доларів (+23%);

Рівне – 53,3 тисячі доларів (+24%);

Житомир – 47 тисяч доларів (+9%);

Вінниця – 47 тисяч доларів (+4%).

Тернопіль – 45 тисяч доларів (+22%);

Львів традиційно залишається одним з найдорожчих міст України. Там середня вартість однокімнатної квартири сягає 69 тисяч доларів, навіть попри відносно помірне зростання на 8%.

Яка вартість двокімнатних квартир?

У сегменті двокімнатних квартир найдешевші пропозиції знову ж таки фіксуються у Хмельницькому – близько 55 тисяч доларів. В Івано-Франківську середня ціна становить 58,5 тисячі доларів, а у Луцьку – близько 64 тисяч доларів.

У Тернополі двокімнатні квартири коштують у середньому 67 тисяч доларів, демонструючи найвище зростання – 27%. Рівне та Вінниця перебувають у діапазоні 68-70 тисяч доларів.

У Чернівцях середня ціна двокімнатної квартири сягає 79 тисяч доларів (+20%). Найдорожчими залишаються Ужгород – близько 95 тисяч доларів (+15%) та Львів – 97,4 тисячі доларів (+6%).

Чому ціни продовжують рости?

Причинами зростання залишаються безпекова ситуація у східних регіонах та обмежена кількість якісного житла на вторинному ринку. Західні області сприймаються як відносно безпечні, що підтримує стабільний попит навіть у менших містах.

Додатково на ціни впливають інфляційні очікування, зростання вартості ремонтів та орієнтація власників на купівлю житла у 2026 році, що особливо помітно у великих містах України.

Яка вартість оренди у західних регіонах?