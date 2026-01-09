"Заради симетрії": Дональд Трамп планує реконструювати інше крило Білого дому

Адміністрація США оприлюднила нові деталі проєкту бального залу на території Білого дому, ініційованого Дональдом Трампом. Запланована реконструкція вже спричинила активні дискусії у Вашингтоні та стала предметом судових позовів.

Чому реконструкція може торкнутися західного крила?

Нещодавно оприлюднені плани передбачають можливі зміни у західному крилі Білого дому, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Дивіться також Навчався 26 років: чому німецький суд відмовив 50-річному студенту у виплатах на житло

Архітектори розглядають варіанти одноповерхового або двоповерхового розширення колонади, щоб досягти архітектурної симетрії між новим бальним залом біля Східного крила та іншими будівлями комплексу.

Такі роботи можуть тимчасово вплинути на роботу пресслужб та адміністративних підрозділів, які традиційно розміщені у західному крилі.

До слова, в адміністрації наголошують, що реконструкція має не лише естетичну мету. За їхніми словами, частина приміщень потребує оновлення через зношені інженерні мережі та застарілу інфраструктуру, пише The Hill.

Які параметри нового бального залу вже відомі?

Згідно з оприлюдненими архітектурними планами, новий бальний зал матиме площу понад 2 тисячі квадратних метрів. Простір розрахований на 1000 гостей і має стати постійним місцем для офіційних подій, державних церемоній та великих заходів, які раніше проводили у тимчасових наметах на території Білого дому.

Будівництво бальної зали Трампа / Фото Bloomberg

Важливо! Проєкт передбачає висоту стель до 11-12 метрів, що робить нову споруду співмірною з основною резиденцією президента США. Загальна площа комплексу разом із допоміжними приміщеннями може сягати понад 8 тисяч квадратних метрів.

У будівлі планують облаштувати професійну кухню для обслуговування заходів, службові приміщення та окремі офіси для першої леді. Орієнтовна вартість проєкту, за різними оцінками, становить від 300 до 400 мільйонів доларів.

Чому навколо будівництва виникли судові спори?

Проєкт реконструкції вже став предметом судових позовів з боку громадських організацій, які займаються захистом історичної спадщини. Вони стверджують, що частину робіт розпочали без завершення всіх обов'язкових погоджень і публічних консультацій.

Юристи адміністрації наполягають, що роботи відповідають чинним нормам, а всі необхідні дозволи перебувають у процесі оформлення. Суд поки не ухвалив рішення про зупинку будівництва, однак розгляд справи триває.

Що було відомо раніше?

В адміністрації президента США заявили, що будівництво нової бальної зали у Білому домі є питанням національної безпеки й не може бути зупинене через судові позови.

Також Дональд Трамп заявив, що фінансування будівництва здійснюватиметься коштом приватних пожертв, без використання коштів платників податків. Імена донорів наразі не розкриваються, що викликає критику з боку опозиції та частини експертів.

Згідно з попередніми планами, завершення будівництва нового бального залу заплановане до завершення президентського терміну Трампа, однак остаточні терміни залежатимуть від рішень регуляторних органів та результатів судових процесів.