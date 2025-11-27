Уряд змінив умови "єВідновлення": кому тепер легше оформити виплати
- Уряд спростив порядок отримання компенсації для співвласників житла, що дозволить українцям швидше отримати кошти на відновлення зруйнованого житла.
- Близько 9 тисяч українців отримають компенсацію на ремонт житла, а Міністерство розвитку громад виділило 609 мільйонів гривень на фінансування програми "єВідновлення".
Відсьогодні уряд спростив правила отримання компенсації для співвласників житла. Це рішення дозволить українцям швидше отримати кошти на відновлення зруйнованого будинку чи квартири.
Близько 9 тисяч українців отримають компенсацію на ремонт житла, яке було пошкоджено, пише 24 Канал з посиланням на Юлію Свириденко.
Які правила змінилися у "єВідновленні"?
У листопаді Міністерство розвитку громад виділило 609 мільйонів гривень на фінансування програми "єВідновлення". Ці кошти зможуть використати люди, житло яких постраждало внаслідок російської агресії.
Ми послідовно відновлюємо житло, зруйноване війною, і розширюємо можливості програми "єВідновлення", щоб допомога надходила швидше,
– зазначила Свириденко у дописі.
Уряд спростив порядок отримання компенсації для житла, яке знаходиться у спільній власності. Відтепер, якщо навіть один з власників виїхав, не виходить на зв'язок або не бере участь в утримання майна, це не блокує отримання допомоги.
Важливо! Раніше отримати компенсацію на пошкоджене житло співвласники могли лише за умови, що кожен з них має надати згоду на отримання заявником коштів.
Як подати заявку, якщо житло пошкоджене?
За даними порталу Дія, щоб отримати компенсацію за пошкоджене житло, власник або один з власників має подати заяву через застосунок. Щоб отримати допомогу, необхідно:
- У застосунку Дія знайдіть послугу "єВідновлення" та натисніть на "Повідомити про пошкоджене майно".
- Відкрийте рахунок "єВідновлення" у банку, саме туди буде надходити компенсація.
- Подайте заявку на виплату через Дію.
- Вкажіть адресу та дозвольте огляд майна для встановлення суми компенсації.
- Слідкуйте за змінами у Реєстрі пошкодженого майна.
- Подайте звіт після отримання коштів і проведення ремонтних робіт.
Послуга "Повідомити про пошкоджене майно" / Скриншот 24 Каналу з Дії
Зверніть увагу! Кошти можна отримати на спеціальні картку "єВідновлення", а витрачати лише на придбання будівельних матеріалів чи замовлення ремонтних послуг.
Чому українці можуть не отримати компенсацію за зруйноване житло?
Без компенсації за зруйноване житло можуть залишитися тисячі українців через відсутність верифікованої інформації з Державного реєстру речових прав.
З 986 тисяч повідомлень про пошкоджене майно понад 425 тисяч подано без верифікованої інформації, що унеможливлює отримання відшкодувань.