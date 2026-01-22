Виплати за зруйноване житло в Україні: що змінилося у 2026 році

У 2026 році держава продовжує виплачувати компенсації українцям, чиє житло було зруйноване або пошкоджене внаслідок бойових дій. Водночас умови участі у програмі мають низку нюансів, які можуть вплинути на рішення щодо виплат.

Хто може претендувати на компенсацію у 2026 році?

Право на компенсацію мають громадяни України, які є власниками житла, зруйнованого або пошкодженого після початку повномасштабного вторгнення, повідомляє Дія.

Йдеться про квартири, приватні будинки, кімнати у гуртожитках, а також інші житлові об'єкти, що були офіційно зареєстровані. Компенсація надається лише за нерухомість, розташовану на підконтрольній Україні території, де немає активних бойових дій.

Обов'язковою умовою є підтверджене право власності. Також житло не повинно бути відремонтоване за кошти власника до моменту подання заяви. Якщо ремонт уже проведено, держава не компенсує витрати.

Що змінилося для співвласників?

У 2026 році процедура для співвласників стала простішою, повідомила керівниця програми "Правова безпека власності" Українського інституту майбутнього Ольга Оніщук.

Подати заяву може один із власників навіть без письмової згоди інших. Якщо протягом визначеного строку заперечень не надійде, звернення розглядають у стандартному порядку. Це дозволяє уникнути затримок у випадках, коли зв'язок між співвласниками ускладнений.

Як змінився розмір компенсації?

Через ріст вартості будівельних матеріалів та робіт, розмір компенсації визначають на основі оновлених середніх показників. Це дає змогу точніше врахувати реальні витрати на відновлення житла.

Але максимальні суми компенсації за пошкоджене житло залишилися незмінними:

до 200 тис. грн (ремонт категорії А);

до 350 тис. грн (ремонт категорії Б) – для квартир;

до 500 тис. грн (ремонт категорії Б) – для приватних будинків.

Кому можуть відмовити у виплатах?

Компенсацію не надають особам, які не мають громадянства України або підпадають під санкційні обмеження.

Важливо! Також виплати не передбачені для житла, що перебуває на тимчасово окупованій території до моменту її звільнення.

Відмову отримують і заявники, якщо буде встановлено, що пошкодження житла сталися до 24 лютого 2022 року. Окремо враховують випадки, коли об'єкт не має підтверджених документів про право власності.

Як подати заявку на компенсацію?

Подати заяву можна через застосунок Дія, у Центрі надання адміністративних послуг або через нотаріуса. До звернення додають документи, що підтверджують право власності, а також інформацію про характер пошкоджень.

Після цього комісія проводить оцінку стану житла та ухвалює рішення щодо компенсації. У разі повного знищення житла заявнику можуть надати житловий сертифікат або грошову виплату для придбання чи будівництва нового помешкання.

У чому різниця між житловим ваучером та "єВідновленням"?