Чи можна купити квартиру дешевше: переваги та ризики переуступки
- Переуступка дозволяє купити бажану квартиру та навіть дешевше, але містить ризики щодо правомірності набуття прав та відчуження.
- Оформлення включає отримання дозволу від забудовника, перевірку документації та забудовника, складання й підписання договору з нотаріальним засвідченням.
Купівля квартири за переуступкою стане виходом в ситуації, коли житловий комплекс та ціна на квартиру чудово підходить, але вся нерухомість там вже розкуплена. Однак така угода крім переваг може приховувати ще й ризики, як-от законність отримання прав на таку нерухомість.
Які є ризики та переваги щодо переуступки?
У випадку з переуступкою перший інвестор, який вже раніше вклався в будівництво житлового комплексу, продає своє право на нього, пояснюють на сайті девелоперської компанії РІЕЛ, передає 24 Канал.
Річ у тім, що інвестор має право продати своє право на квартиру, наприклад, ще на етапі котловану. Натомість причин для такого продажу є безліч: від нагальної потреби у грошах до появи житла з більш відповідними характеристиками, аніж у попередньому варіанті.
- Серед плюсів щодо таких договорів, як пишуть на DIM.RIA, є те, що купівля квартири буде дешевшою на 5% – 20%, або ж придбання житла в майже побудованому будинку, бо зазвичай така купівля проводиться вже перед введенням в експлуатацію будинку.
- Але варто додати, що під час переуступки людина фактично купує нове житло за вторинним договором. І у такому випадку до загальних ризиків, які притаманні для будь-якого придбання житла на первинному ринку, додаються ще й ризики щодо правомірності набуття таких прав та відчуження продавцем своїх прав.
Як оформити переуступку?
Процедура оформлення переуступки відбувається таким чином:
- Отримання дозволу на переуступку від забудовника.
Цей дозвіл надається, якщо інвестор виплатив 100% вартості від квартири.
- Перевірка дозвільної документації та термінів будівництва.
Річ у тім, що якщо у забудовника немає якихось обов'язкових документів або він помітно затягує терміни здачі об'єкта в експлуатацію, то це перше, що повинно насторожити.
- Перевірка забудовника на відсутність судових позовів.
Тут варто скористуватися реєстрами, де варто перевірити чи не є забудовник відповідачем і чи не запущено ним процедуру банкрутства.
- Перевірка інших об'єктів будівельної компанії.
Якщо за останній рік компанія здала в експлуатацію кілька житлових комплексів, а мешканці задоволені всім, то це є підставою довіряти.
- Перевірка інвестора.
Варто звернути увагу, чи є судимість за шахрайство.
- Складення договору переуступки.
Це варто довірити рієлтору та юристу, які врахують нюанси та зможуть убезпечити покупця.
- Підписання договору та засвідчення його нотаріусом.
Що таке дарча на квартиру?
За допомогою дарчі на квартиру або будинок нерухомість можна передати родичам чи навіть стороннім безоплатно.
Такий договір оформляється через нотаріуса й з такими документами, як свідоцтво на право власності та оцінка нерухомості.
Цікаво, що під час цієї передачі для родичів не передбачені податки, а от для сторонніх осіб встановлюється податок 5% та військовий збір 5% від вартості об'єкта.