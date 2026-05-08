Оренда у Німеччині може неприємно здивувати українців: що треба перевірити ще до заселення

Оренда житла в Німеччині для багатьох українців стає випробуванням ще до підписання договору. Через незнання місцевих правил люди ризикують втратити гроші, отримати неочікувані рахунки або зіткнутися з проблемами вже після заселення.

Що потрібно перевірити перед орендою квартири?

Перед заселенням варто детально зафіксувати стан житла, розповіла у соцмережах блогерка Ася під ніком lunagarskaya.

Йдеться не лише про меблі чи техніку, а й стіни, підлогу, розетки та інші деталі. Фото й відео можуть стати доказом, якщо згодом виникне суперечка з власником квартири.

Якщо перед підписанням договору ти не зафіксуєш все – ти потім не доведеш, що це не ти зламав,

– пояснює Ася.

Також важливо одразу записати показники лічильників. У Німеччині комунальні послуги часто перераховують раз на рік, тому без доказів орендар може отримати значно більший рахунок.

Окремо радять уважно читати договір. Українці нерідко плутають базову орендну плату із сумою разом із комунальними послугами. Через це реальна вартість житла виявляється вищою, ніж очікувалося спочатку.

Насправді орендна плата це лише частина витрат. Іноземцю варто підготувати заздалегідь суму у кілька разів більшу за вартість місячної оренди, пише Visit Ukraine.

Варто також уточнити умови повернення застави. У Німеччині вона може становити кілька місячних оплат, а самі гроші орендарю іноді повертають лише через кілька місяців після виїзду.

Які права мають орендарі у Німеччині?

Німецьке законодавство досить жорстко захищає орендарів. Якщо у квартирі ламається техніка або виникають несправності не з вини мешканця, оплачувати ремонт має власник житла.

Орендодавець також не може без попередження заходити до квартири чи залишати собі дублікат ключів. У деяких випадках орендар навіть має право змінити замок для власної безпеки.

Для багатьох українців несподіванкою стає й те, що власник житла не має права розголошувати інформацію про соціальні виплати чи допомогу від центру зайнятості. У Німеччині приватність орендарів захищають значно суворіше, ніж звикли багато українців.

Якщо власник квартири пише в оголошенні, що не можна з маленькими тваринками, по закону Німеччини ти можеш заселитися і потім поставити власника перед фактом – в мене є кіт… І по закону ти матимеш рацію,

– розповіла блогерка.

Крім того, власник квартири не може просто так виселити орендаря без законних підстав. Навіть після продажу житла договір оренди зазвичай залишається чинним.

Чому українці можуть втратити гроші?

Однією з найпоширеніших проблем стає дострокове розірвання договору. У Німеччині це часто тягне за собою додаткові витрати або штрафи, тому умови виїзду потрібно уважно читати ще до підписання документів.

Ще одна проблема – регулярне підвищення орендної плати. Власники квартир можуть переглядати вартість житла приблизно раз на 15 місяців, а іноді сума зростає одразу на 20 – 30%. Через це орендарям радять заздалегідь готуватися до можливого подорожчання оренди.

Під час виселення орендарі теж ризикують втратити частину грошей. Якщо людина не збереже документи, фото квартири чи підтвердження оплат, частину застави їй можуть не повернути.

Чому може бути важко знайти житло?

Власники нерухомості у Німеччині обирають орендарів дуже ретельно. Перевагу зазвичай надають тим, хто має постійну роботу, стабільний дохід і позитивну кредитну історію в Німеччині.

Додаткові труднощі створює бюрократія. Потрібно підготувати пакет документів, заповнити анкети та бути готовим швидко приїхати на перегляд. Через це пошук житла може тривати тижнями або навіть місяцями, особливо у Берліні та Мюнхені.