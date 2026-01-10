Через які помилки можуть виникнути серйозні проблеми з правом власності на квартиру

Підтвердити право власності на квартиру в Україні можна лише офіційними документами. Будь-які неточності в них здатні спричинити труднощі з реєстрацією та обмежити можливість повноцінно розпоряджатися житлом.

Про типові помилки, які трапляються, а також про те, як їх виправити, розповідає 24 Канал.

Які помилки бувають?

Відповідно до Цивільного кодексу України право власності – це право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону з власної волі, незалежно від волі інших осіб. Документ на право власності – це документ, який свідчить про правовий зв'язок конкретного майна з його власником. Він має бути складений у порядку, передбаченому законодавством.

Як пояснюють експерти Програми USAID DOBRE, у таких документах найчастіше трапляються три види помилок:

технічні – це описки, друкарські або арифметичні неточності, які може виправити державний реєстратор чи нотаріус без складних процедур;

суттєві помилки пов'язані зі змінами параметрів житла після перепланування або реконструкції, у такому разі потрібна нова технічна інвентаризація та оновлені документи;

похідні помилки виникають через помилки в первинних рішеннях, наприклад органів приватизації, і спершу їх слід виправляти в установі, що видала документ.

Зауважимо, що навіть незначна описка у документах може стати серйозною перешкодою для укладення угод із майном.

Як виправити помилки?

Виправити неточності можна кількома способами:

звернутися до державного реєстратора;

подати заяву власника на виправлення помилки в уже виданих документах;

оскаржити дії або бездіяльність реєстратора через Мін'юст;

у разі безрезультатності – звернутися до суду для встановлення юридичних фактів.

Щоб не ризикувати своїм майном, варто уважно перевіряти всі дані в документах і одразу виправляти знайдені помилки.

Як довести право власності на квартиру?

Право власності на квартиру в Україні підтверджується документами та записом у Держреєстрі. Головним доказом є виписка з реєстру, яку вимагають нотаріуси, суди й держоргани. Підставою також можуть бути нотаріальні договори, спадкові свідоцтва, рішення суду або документи про приватизацію.

Перевірити власника та обтяження можна через витяг із реєстру, зокрема в Дії. У разі втрати паперів їх відновлюють через нотаріуса або повторну реєстрацію права. Якщо виникають сумніви чи спір, питання вирішується через юридичну перевірку або суд.