Ще один регіон отримає гроші на генератори: уряд розширив програму "СвітлоДім"

Державна програма "СвітлоДім" запрацювала ще в одному регіоні України. За її допомогою багатоквартирні будинки можуть отримати компенсацію за купівлю енергообладнання на випадок блекаутів.

Який регіон приєднався до програми?

Про це розповіла прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко у своєму дописі в соцмережах.

Розширюємо програму "СвітлоДІМ" на Харківську область у межах Планів стійкості регіонів,

– зазначила очільниця уряду.

За цією програмою багатоквартирні будинки Харківщини тепер теж можуть подати заявку й отримати кошти, щоб обладнати автономне живлення на випадок тривалих відключень світла.

Зокрема, ця можливість доступна:

для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ);

для житлових та обслуговуючих кооперативів;

та для управителів багатоквартирних будинків.

Подати заявку можна на сайті програми "СвітлоДім" або ж онлайн через Дію.

Додамо, що першими скористатися програмою змогли жителів Києва та Київської області. У столичному регіоні вона запрацювала з 30 січня.

За словами Свириденко, з того часу понад 1 200 багатоквартирних будинків отримали фінансування загалом майже на 306 мільйонів гривень.

Девелопер РІЕЛ та Bosphorus Development відкрили продаж третьої черги житлового комплексу бізнес-класу Maxima Residence на Печерську. Проєкт реалізується у центрі столиці на вул. Євгена Коновальця та передбачає сучасну архітектуру, підземний паркінг, просторе лобі та багатофункціональні зони для мешканців. Формат відповідає запиту на якісний міський продукт бізнес-сегменту. Для інвестора це може бути варіантом із потенційною капіталізацією, що залежить від ринкових умов.

Як працює програма "СвітлоДім"?

У межах програми "СвітлоДім" співвласники багатоквартирних будинків можуть отримати від держави від 100 до 300 тисяч гривень на закупівлю енергообладнання.

Йдеться про прилади, які допоможуть забезпечити роботу головних систем життєзабезпечення будинків:

генератори;

акумулятори;

сонячні панелі;

інвертори;

та інше обладнання для роботи насосів, ліфтів, освітлення під час блекаутів.

Щоб взяти участь у програмі, співвласникам багатоквартирного будинку необхідно:

провести збори співвласників або отримати рішення органу управління для ОСББ і кооперативів, або оформити договір з управителем про придбання обладнання за програмою;

відкрити рахунок спеціальний рахунок в "Ощадбанку" або іншому банку, який бере участь у програмі;

подати заявку на сайті чи на порталі Дія;

вказати дані про отримувача, будинок і перелік необхідного обладнання.

Заявки на виплату компенсації розглядає та схвалює комісія при Міністерстві розвитку громад. Якщо комісія погодить виплати, нарахування відбуваються протягом 48 годин.

"СвітлоДІМ" є частиною системного підходу Уряду до посилення енергонезалежності багатоквартирних будинків та підготовки країни до наступного опалювального сезону в межах планів стійкості,

– наголосила Свириденко.

Зауважте! Придбане енергообладнання стає спільною власністю співвласників будинку. Його заборонено продавати або передавати в користування під час воєнного стану та протягом трьох місяців після його завершення.

Від чого залежить сума компенсації?