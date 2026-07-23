Почему после покупки дома пришлось вызвать полицию

Как пишет Realtor.com, Эдвард Марчион купил дом в Берлингтоне, штат Коннектикут, на аукционе. За дом с четырьмя спальнями и тремя ванными комнатами он заплатил 525 тысяч долларов, хотя средняя стоимость такой недвижимости составляет около 700 тысяч долларов.

Площадь дома составляет около 260 квадратных метров, а участок занимает более двух акров. На территории также есть патио, терраса и джакузи. Предыдущие владельцы приобрели эту недвижимость в 2019 году за 535 тысяч долларов.

Перед торгами потенциальным покупателям разрешили осмотреть дом только снаружи. Его продавали в том состоянии, в каком он находится, без возможности осмотреть изнутри. Марчион согласился на такие условия и предложил самую высокую цену.

Когда мужчина после аукциона впервые вошел в дом, он обнаружил там скелетированные останки трех человек. Новый владелец сразу вызвал полицию.

Правоохранители идентифицировали двух погибших. Ими оказались бывшая совладелица дома Салли Энн Кэш и ее взрослый сын Брайан. Личность третьего человека официально еще не установлена. Следователи предполагают, что это мог быть муж Салли Энн – Пол Кэш, который также владел домом.

Супруги перестали платить ипотеку в декабре 2024 года. Из-за долгов дом впоследствии выставили на аукцион. К тому времени соседи уже давно не видели людей, живших в доме, а подъезд к нему зарос. Причину и примерное время смерти трех человек еще выясняют. Полиция сообщила, что опасности для других жителей района нет.

Напомним, в США супружеская пара приобрела бывшую церковь 1872 года постройки и начала ее реставрацию. Во время ремонта владельцы заметили два окна, за которыми внутри не было ни одной комнаты, однако поиски скрытого помещения привели лишь к обнаружению дополнительных элементов конструкции и еще одного слоя пола.