Чому після купівлі будинку довелося викликати поліцію

Як пише Realtor.com, Едвард Марчіон купив будинок у Берлінгтоні, штат Коннектикут, на аукціоні. За помешкання із чотирма спальнями та трьома ванними кімнатами він заплатив 525 тисяч доларів, хоча середня вартість такої нерухомості близько 700 тисяч доларів.

Площа будинку становить близько 260 квадратних метрів, а ділянка займає понад два акри. На території також є патіо, тераса та джакузі. Попередні власники придбали цю нерухомість 2019 року за 535 тисяч доларів.

Перед торгами потенційним покупцям дозволили оглянути будинок лише зовні. Його продавали у стані як є, без можливості оглянути зсередини. Марчіон погодився на такі умови та запропонував найвищу ціну.

Коли чоловік після аукціону вперше зайшов до будинку, він виявив там скелетовані останки трьох людей. Новий власник одразу викликав поліцію.

Правоохоронці ідентифікували двох загиблих. Ними виявилися колишня співвласниця будинку Саллі Енн Кеш та її дорослий син Браян. Особу третьої людини офіційно ще не встановили. Слідчі припускають, що це міг бути чоловік Саллі Енн – Пол Кеш, який також володів будинком.

Подружжя перестало сплачувати іпотеку у грудні 2024 року. Через борги будинок згодом виставили на аукціон. До того часу сусіди вже давно не бачили людей, які жили в помешканні, а під'їзд до нього заріс. Причину та приблизний час смерті трьох людей ще з'ясовують. Поліція повідомила, що небезпеки для інших мешканців району немає.

Нагадаємо, у США подружжя придбало колишню церкву 1872 року та почало її відновлювати. Під час ремонту власники помітили два вікна, за якими всередині не було жодної кімнати, однак пошуки прихованого приміщення привели лише до додаткових елементів конструкції та ще одного шару підлоги.