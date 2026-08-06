Как изменилась стоимость аренды квартир на юге Украины

По данным исследования OLX Недвижимость, больше всего долгосрочная аренда подорожала в Одессе.

В июне 2021 года медианная стоимость однокомнатной квартиры в городе составляла 6,5 тысячи гривен в месяц. В июне 2026 года за такое жилье просили уже 12 тысяч гривен. За пять лет цена выросла на 85%.

Аренда заметно подорожала также в Николаеве и Черноморске. В этих городах медианная стоимость однокомнатной квартиры поднялась с 4 до 7 тысяч гривен в месяц. В обоих городах аренда подорожала на 75%.

Херсон стал единственным городом юга, где аренда до сих пор дешевле, чем до полномасштабной войны. В июне 2021 года однокомнатную квартиру там сдавали в среднем за 4,5 тысячи гривен в месяц. В июне 2026 года медианная цена составляла 4 тысячи гривен. Это на 11% меньше, чем пять лет назад.

Как изменился спрос на аренду в южных городах

Несмотря на рост цен, интерес к аренде в большинстве городов не вырос. Единственным городом, где количество откликов выросло по сравнению с 2021 годом, стал Николаев. Количество откликов на предложения аренды там увеличилось на 15%.

В других городах арендаторы стали реже реагировать на объявления. В Одессе количество откликов сократилось на 23%, хотя именно там зафиксировали наибольший рост цен.

В Черноморске спрос упал на 66%. Наибольшее сокращение зафиксировали в Херсоне, где количество откликов на объявления уменьшилось на 90% по сравнению с довоенным периодом.

Напомним, в Киеве средняя стоимость аренды квартиры в августе 2026 года составляет 20 тысяч гривен в месяц. Самое доступное жилье предлагают в Деснянском районе, а самое дорогое – в Печерском. В целом за год аренда в столице подешевела почти на 20%.