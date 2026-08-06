Як змінилася вартість оренди квартир на півдні України

За даними дослідження OLX Нерухомість, найбільше довгострокова оренда подорожчала в Одесі.

У червні 2021 року медіанна вартість однокімнатної квартири в місті становила 6,5 тисячі гривень на місяць. У червні 2026 року за таке житло просили вже 12 тисяч гривень. За п'ять років ціна зросла на 85%.

Оренда помітно подорожчала також у Миколаєві та Чорноморську. У цих містах медіанна вартість однокімнатної квартири піднялася з 4 до 7 тисяч гривень на місяць. В обох містах оренда подорожчала на 75%.

Херсон став єдиним містом півдня, де оренда досі дешевша, ніж до повномасштабної війни. У червні 2021 року однокімнатну квартиру там здавали в середньому за 4,5 тисячі гривень на місяць. У червні 2026 року медіанна ціна становила 4 тисячі гривень. Це на 11% менше, ніж п'ять років тому.

Як змінився попит на оренду в південних містах

Попри зростання цін, інтерес до оренди в більшості міст не збільшився. Єдиним містом, де кількість відгуків зросла порівняно з 2021 роком, став Миколаїв. Кількість відгуків на пропозиції оренди там збільшилася на 15%.

В інших містах орендарі стали реагувати на оголошення рідше. В Одесі кількість відгуків скоротилася на 23%, хоча саме там зафіксували найбільше зростання цін.

У Чорноморську попит впав на 66%. Найбільше скорочення зафіксували в Херсоні, де кількість відгуків на оголошення зменшилася на 90% порівняно з довоєнним періодом.

Нагадаємо, у Києві середня вартість оренди квартири у серпні 2026 року становить 20 тисяч гривень на місяць. Найдоступніше житло пропонують у Деснянському районі, тоді як найдорожче – у Печерському. Загалом за рік оренда у столиці подешевшала майже на 20%.