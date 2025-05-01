Бессарабский рынок открыли в 1912-м, то есть ему уже 113 лет. Окончательной версии, что объясняла бы название, нет. Некоторые считают, что оно происходит от Бессарабии – исторического региона на Юге, откуда приезжали покупатели. А некоторые говорят, что название появилось из-за бассарабов – босяков, которые определенное время заселяли местность, рассказывает 24 Канал.

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Интересные малоизвестные факты о Бессарабском рынке

Рынок на Бессарабской площади построили благодаря самому богатому предпринимателю тех времен Лазарю Бродскому. Умирая, известный столичный сахарозаводчик, завещал на построение 500 тысяч рублей. Финансирования тогда не было, поэтому если бы не завещание "сахарного короля", рынка могло бы вообще не быть.

Создателем проекта стал поляк Генрих-Юлиан Гай, который победил в конкурсе среди других архитекторов в 1908 году. Правда, его проект оказался очень дорогим для реализации, поэтому его переделали, существенно сэкономив на декоре.



Бессарабский рынок внутри / Фото "Украина Инкогнита"

Технику для Бессарабского рынка выбирали лучшую – в подземелье было установлено две уникальные на то время холодильные системы для хранения продуктов. Их заказали из Ревеля – нынешнего Таллинна, столицы Эстонии. Невероятным является то, что эти холодильные системы проработали на рынке до начала 21 века.

Сначала вместе с рынком хотели построить публичную библиотеку, ресторан и еще несколько объектов. Впоследствии от этой идеи отказались. Очевидно, сочетать такие разные здания под одной крышей было довольно странно.

Бессарабский рынок является одним из лучших примеров рационального модерна. Его фасад украшают пасторальные рельефы "Молочница", "Крестьянин с быками", "Рыбы", а решетки ворот украшены утками, что взлетают с озерной глади.

Уникальные фасадные детали / Фото "Украина Инкогнита"

Бессарабский рынок – памятник архитектуры государственного значения. Со дня открытия, несмотря на восстановительные работы, она почти не изменилась и до сих пор сохраняет свой исторический шарм.