Бессарабський ринок відкрили у 1912-му, тобто йому вже 113 років. Остаточної версії, що пояснювала б назву, немає. Дехто вважає, що вона походить від Бессарабії – історичного регіону на Півдні, звідки приїжджали покупці. А дехто каже, що назва з'явилася через басарабів – босяків, які певний час заселяли місцину, розповідає 24 Канал.

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Цікаві маловідомі факти про Бессарабський ринок

Ринок на Бессарабській площі збудували завдяки найбагатшому підприємцю тих часів Лазарю Бродському. Помираючи, відомий столичний цукрозаводчик, заповів на побудову 500 тисяч рублів. Фінансування тоді не було, тому якби не заповіт "цукрового короля", ринку могло б узагалі не бути.

Творцем проєкту став поляк Генріх-Юліан Ґай, який переміг у конкурсі серед інших архітекторів у 1908 році. Щоправда, його проєкт виявився дуже дорогим для реалізації, тому його переробили, суттєво зекономивши на декорі.



Бессарабський ринок усередині / Фото "Україна Інкогніта"

Техніку для Бессарабського ринку обирали найкращу – у підземеллі було встановлено дві унікальні на той час холодильні системи для зберігання продуктів. Їх замовили з Ревеля – теперішнього Таллінна, столиці Естонії. Неймовірним є те, що ці холодильні системи пропрацювали на ринку до початку 21 століття.

Спершу разом із ринком хотіли збудувати публічну бібліотеку, ресторан і ще кілька об'єктів. Згодом від цієї ідеї відмовилися. Очевидно, поєднувати такі різні будівлі під одним дахом було досить дивно.

Бессарабський ринок є одним із найкращих прикладів раціонального модерну. Його фасад прикрашають пасторальні рельєфи "Молочниця", "Селянин з биками", "Риби", а решітки воріт прикрашені качками, що злітають з озерної гладі.

Унікальні фасадні деталі / Фото "Україна Інкогніта"

Бессарабський ринок – пам'ятка архітектури державного значення. З дня відкриття, попри відновлювальні роботи, вона майже не змінилася й досі зберігає свій історичний шарм.