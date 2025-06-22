По рейтингу The Economist, передает 24 Канал, украинская столица попала в наименее пригодных городов к жизни из-за ряда факторов, например война и постоянные угрозы в виде обстрелов города.

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Наименее пригодный город, но с выгодной недвижимостью

Несмотря на рейтинг Киеву не мешает быть одним из городов, где аренда или покупка жилья по сравнению с самым подходящим городом в рейтинге, выгоднее, анализируя статистику от ЛУН.

Цены на вторичке за 1-комнатную квартиру:

Дешевле всего по Киевской области обойдется в цене Гостомель – всего 26 тысяч за метр квадратный.

Зато самая дорогая цена, традиционно, в центре столицы – Печерский район с ценой в 118 тысяч за квадратный метр.

Какие цены на первичке:

За премиум-класс надо будет отдать в среднем 134 тысячи гривен за квадрат.

Зато бизнес будет дешевле – 74,6 тысячи за квадрат.

Комфорт обойдется в 45,4 тысячи гривен.

Средняя цена аренда за 1-комнатную квартиру:

По аренде, то лидерство также остается за Печерским районом столицы – 33,3 тысячи гривен.

Далее идет Шевченковский район с ценой 28 тысяч гривен в месяц.

Самая маленькая цена в Деснянском районе Киева – 9 150 гривен в месяц за аренду.

Для сравнения:

Средняя аренда однокомнатной квартиры в Вене, бывшем наиболее пригодном городе, стоит от 1 000 до 1 500 евро в месяц. По среднему банковскому курсу по состоянию на 22 июня, это от 47,8 тысячи гривен до 71,7 тысячи гривен.

Зато аренда студии или 1-комнатной квартиры в Копенгагене стоит от 1 076 до 1 345 евро – от 51,4 тысячи гривен до почти 64,3 тысячи гривен.