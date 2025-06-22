За рейтингом The Economist, передає 24 Канал, українська столиця потрапила до найменш придатних міст до життя через низку факторів, як-от війна та постійні загрози у вигляді обстрілів міста.

Читайте також Вартість ремонту квартир за 4 роки зросла вдвічі: люди погоджуються на будь-які ціни

Найменш придатне місто, але з вигідною нерухомістю

Попри рейтинг Києву не заважає бути одним із міст, де оренда чи купівля житла порівняно з найбільшим придатним містом у рейтингу, є вигіднішою, аналізуючи статистику від ЛУН.

Ціни на вторинці за 1-кімнатну квартиру:

Найдешевше по Київській області обійдеться в ціні Гостомель – лише 26 тисяч за метр квадратний.

Натомість найдорожча ціна, традиційно, в центрі столиці – Печерський район з ціною в 118 тисяч за квадратний метр.

Які ціни на первинці:

За преміумклас треба буде віддати в середньому 134 тисячі гривень за квадрат.

Натомість бізнес буде дешевший – 74,6 тисячі за квадрат.

Комфорт обійдеться в 45,4 тисячі гривень.

Середня ціна оренда за 1-кімнатну квартиру:

Щодо оренди, то тут лідерство також залишається за Печерським районом столиці – 33,3 тисячі гривень.

Далі йде Шевченківський район з ціною 28 тисяч гривень в місяць.

Найменша ціна в Деснянському районі Києва – 9 150 гривень в місяць за оренду.

Для порівняння:

Середня оренда однокімнатної квартири у Відні, колишньому найбільш придатному місті, коштує від 1 000 до 1 500 євро на місяць. За середнім банківським курсом станом на 22 червня, це від 47,8 тисячі гривень до 71,7 тисячі гривень.

Натомість оренда студії або 1-кімнатної квартири в Копенгагені коштує від 1 076 до 1 345 євро – від 51,4 тисячі гривень до майже 64,3 тисячі гривень.