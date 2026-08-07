Каковы цены на однокомнатные квартиры в городах с ведущими университетами

Эксперты OLX Недвижимость сравнили цены в городах, где расположены 20 лучших университетов Украины в 2026 году.

На стоимость жилья влияют не только размер города и спрос, но и ситуация с безопасностью. Из-за этого разница между отдельными городами остается значительной.

Дороже всего арендовать однокомнатную квартиру в Ужгороде. Медианная стоимость здесь составляет 22 133 гривны в месяц. Чуть меньше придется заплатить во Львове – 20 168 гривен.

В Киеве такое жилье стоит 17 000 гривен, а в Ивано-Франковске – 16 500 гривен. В Черновцах медианная цена составляет 13 458 гривен в месяц.

Дешевле снимать жилье в Днепре, Одессе и Ровно. В каждом из этих городов однокомнатная квартира стоит 12 000 гривен в месяц. Самые низкие цены среди городов – в Сумах и Харькове, где медианная стоимость составляет по 7 000 гривен.

Сколько стоит аренда комнаты

Комната обходится значительно дешевле, чем отдельная квартира, но разница между городами также заметна. Больше всего снова придется платить в Ужгороде – 6 500 гривен в месяц.

Во Львове медианная стоимость комнаты составляет 5 000 гривен. В Черновцах она достигает 4 626 гривен, а в Ивано-Франковске – 4 500 гривен.

По 4 000 гривен в месяц стоит комната в Днепре, Киеве и Ровно. Более дешевое жилье этого типа можно найти в Харькове и Одессе – медианная стоимость в обоих городах составляет 3 000 гривен.

Самые низкие цены среди проанализированных городов зафиксированы в Сумах. Там медианная стоимость комнаты составляет 2 500 гривен в месяц.

Напомним, в августе спрос на аренду жилья традиционно растет, особенно в больших городах. На это влияют возвращение людей после лета, подготовка к новому учебному году и переезды по работе. Наиболее заметно подорожают квартиры в домах с резервным энергоснабжением и другими условиями для проживания во время отключений.