Які ціни на однокімнатні квартири у містах з топовими університетами

Експерти OLX Нерухомість порівняли ціни у містах, де розташовані 20 найкращих університетів України у 2026 році.

На вартість житла впливають не лише розмір міста та попит, а й безпекова ситуація. Через це різниця між окремими містами залишається значною.

Найдорожче орендувати однокімнатну квартиру в Ужгороді. Медіанна вартість тут становить 22 133 гривні на місяць. Трохи менше доведеться заплатити у Львові – 20 168 гривень.

У Києві таке житло коштує 17 000 гривень, а в Івано-Франківську – 16 500 гривень. У Чернівцях медіанна ціна становить 13 458 гривень на місяць.

Дешевше орендувати житло у Дніпрі, Одесі та Рівному. У кожному з цих міст однокімнатна квартира коштує 12 000 гривень на місяць. Найнижчі ціни серед міст – у Сумах та Харкові, де медіанна вартість становить по 7 000 гривень.

Скільки коштує оренда кімнати

Кімната обходиться значно дешевше за окрему квартиру, але різниця між містами також помітна. Найбільше знову доведеться платити в Ужгороді – 6 500 гривень на місяць.

У Львові медіанна вартість кімнати становить 5 000 гривень. У Чернівцях вона сягає 4 626 гривень, а в Івано-Франківську – 4 500 гривень.

По 4 000 гривень на місяць коштує кімната у Дніпрі, Києві та Рівному. Дешевше житло цього типу можна знайти у Харкові та Одесі – медіанна вартість в обох містах становить 3 000 гривень.

Найнижчі ціни серед проаналізованих міст зафіксували у Сумах. Там медіанна вартість кімнати становить 2 500 гривень на місяць.

Нагадаємо, у серпні попит на оренду житла традиційно зростає, особливо у великих містах. На це впливають повернення людей після літа, підготовка до нового навчального року та переїзди через роботу. Найпомітніше подорожчають квартири у будинках із резервним живленням та іншими умовами для життя під час відключень.