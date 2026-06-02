Как изменились цены на паркоместа в Украине?

Стоимость квадратного метра паркинга в украинских жилых комплексах сейчас составляет 90 – 120% от стоимости квадратного метра небольших квартир в том же проекте, пишет "Интерфакс-Украина".

Одной из главных причин подорожания стал дефицит предложения. В Киеве нехватка паркомест оценивается в 40 – 60%. Кроме того, машиноместа традиционно дорожают по мере приближения жилого комплекса к завершению строительства.

После начала полномасштабного вторжения спрос на паркинги получил новый импульс. Если раньше покупатели рассматривали их преимущественно как место для хранения автомобиля, то теперь подземный паркинг стал одним из базовых критериев при выборе жилья через дополнительную функцию безопасности.

Всего с 2022 года паркоместа в столичных ЖК комфорт-класса в среднем подорожали примерно на 30 – 50%,

– рассказала директор "Интергал-Буд" Елена Рыжова.

Если в 2022 году стандартное машиноместо стоило 12 – 18 тысяч долларов, то в 2025 – 2026 годах аналогичные предложения продаются за 18 – 30 тысяч долларов. В проектах бизнес и премиум-класса цены могут быть еще выше.

В некоторых жилых комплексах паркинги уже обходятся дороже жилья в пересчете на квадратный метр. Так, в проектах Alliance Novobud жилье комфорт-класса стоит около 47 тысяч гривен за квадратный метр, тогда как цена машиноместа стартует от 52 тысяч гривен в зависимости от локации, класса комплекса и типа паркинга.

Формат паркинга существенно влияет на цену: подземный паркинг имеет совсем другую экономику строительства по сравнению с наземным или многоуровневым. Если говорить о подземном паркинге, то стоимость квадратного метра там ориентировочно на 30% выше, чем жилая недвижимость,

– отметила СЕО Sigma+ Анна Лаевская.

Похожая тенденция наблюдается и в Одессе. На рынке жилья комфорт-класса квартиры продаются от 850 до 1 100 долларов за квадратный метр, коммерческие помещения – 1 300 – 2 000 долларов, наземные паркинги – 700 – 1500 долларов, а подземные стоят 700 – 1 700 долларов за квадратный метр.

За последние десять лет цены на паркинги в городе существенно выросли. Если в 2012 – 2014 годах средняя стоимость составляла около 700 долларов за квадратный метр, то к 2022 году она поднялась до 900 долларов. Сейчас верхняя граница цен продолжает расти, тогда как спрос на машиноместа, по оценкам застройщиков, и в дальнейшем опережает предложение.

Где во дворе нельзя оставлять авто?

Парковка во дворах многоэтажек в Украине подпадает под четкие ограничения, и нарушения могут закончиться не только штрафом. В 2026 году контроль усилили, а перечень запрещенных мест фактически не оставляет пространства для "временных" остановок.

Двор многоэтажки принадлежит всем совладельцам, поэтому жители могут сами определять правила пользования территорией. Такие решения принимают на собрании или через ОСМД.