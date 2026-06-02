Як змінилися ціни на паркомісця в Україні?

Вартість квадратного метра паркінгу в українських житлових комплексах нині становить 90 – 120% від вартості квадратного метра невеликих квартир у тому ж проєкті, пише "Інтерфакс-Україна".

Однією з головних причин подорожчання став дефіцит пропозиції. У Києві нестача паркомісць оцінюється у 40 – 60%. Крім того, машиномісця традиційно дорожчають у міру наближення житлового комплексу до завершення будівництва.

Після початку повномасштабного вторгнення попит на паркінги отримав новий імпульс. Якщо раніше покупці розглядали їх переважно як місце для зберігання автомобіля, то тепер підземний паркінг став одним із базових критеріїв під час вибору житла через додаткову безпекову функцію.

Загалом з 2022 року паркомісця в столичних ЖК комфорт-класу в середньому подорожчали приблизно на 30 – 50%,

– розповіла директорка "Інтергал-Буд" Олена Рижова.

Якщо у 2022 році стандартне машиномісце коштувало 12 – 18 тисяч доларів, то у 2025 – 2026 роках аналогічні пропозиції продаються за 18 – 30 тисяч доларів. У проєктах бізнес та преміумкласу ціни можуть бути ще вищими.

У деяких житлових комплексах паркінги вже обходяться дорожче за житло в перерахунку на квадратний метр. Так, у проєктах Alliance Novobud житло комфорт-класу коштує близько 47 тисяч гривень за квадратний метр, тоді як ціна машиномісця стартує від 52 тисяч гривень залежно від локації, класу комплексу та типу паркінгу.

Формат паркінгу суттєво впливає на ціну: підземний паркінг має зовсім іншу економіку будівництва порівняно з наземним або багаторівневим. Якщо говорити про підземний паркінг, то вартість квадратного метра там орієнтовно на 30% вища, ніж житлова нерухомість,

– зазначила СЕО Sigma+ Анна Лаєвська.

Схожа тенденція спостерігається і в Одесі. На ринку житла комфорт-класу квартири продаються від 850 до 1 100 доларів за квадратний метр, комерційні приміщення – 1 300 – 2 000 доларів, наземні паркінги – 700 – 1500 доларів, а підземні коштують 700 – 1 700 доларів за квадратний метр.

За останні десять років ціни на паркінги в місті суттєво зросли. Якщо у 2012 – 2014 роках середня вартість становила близько 700 доларів за квадратний метр, то до 2022 року вона піднялася до 900 доларів. Нині верхня межа цін продовжує зростати, тоді як попит на машиномісця, за оцінками забудовників, і надалі випереджає пропозицію.

Де у дворі не можна залишати авто?

Паркування у дворах багатоповерхівок в Україні підпадає під чіткі обмеження, і порушення можуть закінчитися не лише штрафом. У 2026 році контроль посилили, а перелік заборонених місць фактично не залишає простору для "тимчасових" зупинок.

Двір багатоповерхівки належить усім співвласникам, тому мешканці можуть самі визначати правила користування територією. Такі рішення ухвалюють на зборах або через ОСББ.