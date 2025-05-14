Элиз работает агентом по недвижимости, поэтому, когда рассказывает клиентам, что живет в саду у бабушки, им трудно поверить. В пристройке она живет уже четыре года, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на The Sun.

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Девушка живет в пристройке бесплатно

Элиз живет в однокомнатном бабушкином флигеле площадью 28 квадратных метров. Она переехала туда 18-летней на время ремонта своей комнаты в доме родителей, но так и осталась.

Когда я рассказываю клиентам, что живу на заднем дворе бабушки, все шокированы, но говорят, что это круто,

– поделилась Элиз.



Уютный флигель бабушки / Фото SWNS

Девушка оплачивает коммунальные услуги, а это газ и электроэнергия, а также местный налог. За проживание бабушка не просит ничего.

Сколько она сэкономила

Прожив в пристройке четыре года, Элиз сэкономила 10 000 фунтов (около 550 тысяч гривен). Именно столько ей нужно на задаток за собственный дом.

Также девушка подсчитала, что сэкономила 19 тысяч фунтов на аренде. Ведь, по данным Управления национальной статистики, средняя однокомнатная квартира в городе Олдхэм, где она живет, стоит 605 фунтов стерлингов в месяц.

Во флигеле хороший ремонт и есть все необходимое для проживания. Там Элиз поселилась не сама, а со своим парнем и двумя собаками.



Великолепный интерьер / Фото SWNS

Девушка надеется переехать в собственный дом где-то в следующем году, а пристройку передать младшему брату, потому что он тоже хочет переехать от родителей.