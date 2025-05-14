Еліз працює агенткою з нерухомості, тому, коли розповідає клієнтам, що мешкає у саду в бабусі, їм важко повірити. У прибудові вона живе вже чотири роки, розповідає 24 Канал, посилаючись на The Sun.

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Дівчина живе в прибудові безплатно

Еліз живе в однокімнатному бабусиному флігелі площею 28 квадратних метрів. Вона переїхала туди 18-річною на час ремонту своєї кімнати в будинку батьків, але так і залишилася.

Коли я розповідаю клієнтам, що живу на задньому дворі бабусі, всі шоковані, але кажуть, що це круто,

– поділилася Еліз.



Затишний флігель бабусі / Фото SWNS

Дівчина оплачує комунальні послуги, а це газ та електроенергія, а також місцевий податок. За проживання бабуся не просить нічого.

Скільки вона заощадила

Проживши в прибудові чотири роки, Еліз заощадила 10 000 фунтів (близько 550 тисяч гривень). Саме стільки їй потрібно на завдаток за власний будинок.

Також дівчина підрахувала, що заощадила 19 тисяч фунтів на оренді. Адже, за даними Управління національної статистики, середня однокімнатна квартира в місті Олдхем, де вона живе, коштує 605 фунтів стерлінгів на місяць.

У флігелі гарний ремонт і є все необхідне для проживання. Там Еліз оселилася не сама, а зі своїм хлопцем і двома собаками.



Чудовий інтер'єр / Фото SWNS

Дівчина сподівається переїхати до власного будинку десь наступного року, а прибудову передати молодшому братові, бо він теж хоче переїхати від батьків.