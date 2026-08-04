Кому могут запретить продажу недвижимости

Как указано в законодательстве, при оформлении сделки Государственный реестр вещных прав будет получать данные из Единого реестра должников. Нотариус или государственный регистратор сразу увидит, фигурирует ли владелец квартиры, дома или земельного участка в этом реестре.

Если запись о человеке уже есть, в оформлении сделки могут отказать. В то же время ограничение касается самого владельца, а не автоматически его недвижимости. Наличие записи в реестре также не означает, что жилье сразу конфискуют или выставят на принудительную продажу.

Есть и исключения. Недвижимость можно продать в рамках исполнительного производства. Сделку также могут разрешить с согласия государственного или частного исполнителя, если это не нарушает права взыскателя.

Из-за каких долгов могут возникнуть проблемы с продажей жилья

Сам факт задолженности еще не блокирует продажу. Просроченный кредит, неуплаченный штраф или задолженность за коммунальные услуги не являются автоматическим основанием для отказа.

Проблемы возникают, когда возбуждено исполнительное производство, а владельца внесли в Единый реестр должников. В реестр можно попасть из-за долгов по кредитам, алиментам, налогам, штрафам или коммунальным услугам, если их уже взыскивают в принудительном порядке.

В то же время запрет на самостоятельную продажу имущества и его принудительное взыскание – это разные процедуры. Единственное жилье, как правило, не может быть взыскано, если сумма задолженности не превышает 50 минимальных зарплат.

Для военнослужащих во время военного положения и в течение года после его окончания действуют дополнительные гарантии. Однако они не распространяются на все случаи, в частности могут не действовать в отношении ипотечного имущества и отдельных видов задолженности.

Какие сделки с недвижимостью могут быть заблокированы

Проверка коснется не только продажи квартиры или дома. Проблемы могут возникнуть при дарении, обмене, передаче недвижимости в ипотеку или залог, а также при других способах переоформления права собственности.

Новые правила призваны помешать должникам быстро передавать имущество родственникам или другим лицам после возбуждения исполнительного производства.

Напомним, продавца могут внести в реестр уже после заключения предварительного договора, но до оформления основного соглашения. Поэтому проверить его стоит еще до передачи задатка.

Также нужно выяснить, нет ли на жилье ареста, ипотеки или запрета на отчуждение. В предварительном договоре стоит отдельно прописать порядок возврата средств, если основной договор не удастся оформить.