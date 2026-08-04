Кому можуть заборонити продаж нерухомості

Як зазначено у Законодавстві, під час оформлення угоди Державний реєстр речових прав отримуватиме дані з Єдиного реєстру боржників. Нотаріус або державний реєстратор одразу бачитиме, чи є власник квартири, будинку або земельної ділянки у цьому реєстрі.

Якщо запис про людину вже є, в оформленні угоди можуть відмовити. Водночас обмеження стосується самого власника, а не автоматично його нерухомості. Перебування у реєстрі також не означає, що житло одразу конфіскують або виставлять на примусовий продаж.

Є й винятки. Нерухомість можна продати в межах виконавчого провадження. Угоду також можуть дозволити за погодженням державного чи приватного виконавця, якщо це не порушує права стягувача.

Через які борги можуть виникнути проблеми з продажем житла

Сам факт заборгованості ще не блокує продаж. Прострочений кредит, несплачений штраф або борг за комунальні послуги не є автоматичною підставою для відмови.

Проблеми виникають, коли відкрито виконавче провадження, а власника внесли до Єдиного реєстру боржників. До реєстру можуть потрапити через борги за кредитами, аліментами, податками, штрафами чи комунальними послугами, якщо їх уже стягують примусово.

Водночас заборона самостійно продати майно та його примусове стягнення – різні процедури. Єдине житло за загальним правилом не можуть стягнути, якщо сума боргу не перевищує 50 мінімальних зарплат.

Для військовослужбовців під час воєнного стану та протягом року після його завершення діють додаткові гарантії. Однак вони не поширюються на всі випадки, зокрема можуть не діяти щодо іпотечного майна та окремих видів заборгованості.

Які угоди з нерухомістю можуть заблокувати

Перевірка стосуватиметься не лише продажу квартири чи будинку. Проблеми можуть виникнути під час дарування, обміну, передачі нерухомості в іпотеку або заставу, а також за інших способів переоформлення права власності.

Нові правила мають завадити боржникам швидко передавати майно родичам або іншим людям після відкриття виконавчого провадження.

Нагадаємо, продавця можуть внести до реєстру вже після укладення попереднього договору, але до оформлення основної угоди. Тому перевірити його варто ще до передачі завдатку.

Також потрібно з'ясувати, чи немає на житлі арешту, іпотеки або заборони на відчуження. У попередньому договорі варто окремо прописати порядок повернення коштів, якщо основну угоду не вдасться оформити.