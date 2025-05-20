Такая планировка становится популярной по нескольким причинам. Почему это удобно, объясняет 24 Канал.

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Почему стоит делать в квартире 2 санузла или ванны

Во-первых, это удобно для больших семей. Когда утром все спешат на работу или учебу, два санузла позволяют избежать очередей и сэкономить время. Один из санузлов обычно расположен рядом со спальней – это так называемый мастер-санузел, который обеспечивает приватность для хозяев.

Во-вторых, это практически в квартирах с гостевой комнатой или при аренде помещения несколькими людьми. Наличие отдельных санузлов повышает комфорт и уменьшает бытовые конфликты.

Кроме того, наличие второго санузла повышает рыночную стоимость квартиры. Покупатели все чаще обращают внимание на планирование с расчетом на будущее – в частности, на удобство для гостей, детей или пожилых родственников.



Два санузла в квартире имеют множество преимуществ / Фото iStock

Не последнюю роль играет и гигиена. Один санузел может использоваться как гостевой или "чистовой", другой – как ежедневный для жителей.

Также есть определенная страховка на случай, если один из унитазов сломается.

Подытоживая, можем заметить, что два санузла в квартире – это не только о комфорте, но и о гибкости и продуманной организации пространства.

Кстати: кроме двух санузлов, в квартирах все чаще делают гардеробы. Они помогают организовать пространство, уменьшить беспорядок и освободить место в жилых комнатах. Кроме того, наличие гардероба повышает стоимость жилья и добавляет привлекательности для потенциальных покупателей или арендаторов.