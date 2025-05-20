Таке планування стає популярним з кількох причин. Чому це зручно, пояснює 24 Канал.

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Чому варто робити у квартирі 2 санвузли або ванни

По-перше, це зручно для великих сімей. Коли вранці всі поспішають на роботу чи навчання, два санвузли дозволяють уникнути черг і зекономити час. Один із санвузлів зазвичай розташований поруч зі спальнею – це так званий майстер-санвузол, який забезпечує приватність для господарів.

По-друге, це практично у квартирах із гостьовою кімнатою або при оренді помешкання кількома людьми. Наявність окремих санвузлів підвищує комфорт та зменшує побутові конфлікти.

Крім того, наявність другого санвузла підвищує ринкову вартість квартири. Покупці все частіше звертають увагу на планування з розрахунком на майбутнє – зокрема, на зручність для гостей, дітей або літніх родичів.



Два санвузли у квартирі мають безліч переваг / Фото iStock

Не останню роль відіграє й гігієна. Один санвузол може використовуватися як гостьовий або "чистовий", інший – як щоденний для мешканців.

Також є певна страховка на випадок, якщо один з унітазів зламається.

Підсумовуючи, можемо зауважити, що два санвузли у квартирі – це не лише про комфорт, а й про гнучкість і продуману організацію простору.

До речі: окрім двох санвузлів, у квартирах все частіше роблять гардероби. Вони допомагають організувати простір, зменшити безлад і звільнити місце в житлових кімнатах. Крім того, наявність гардероба підвищує вартість житла та додає привабливості для потенційних покупців чи орендарів.