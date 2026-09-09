Что нужно проверить, чтобы не столкнуться с двойной продажей квартиры

Перед покупкой жилья у застройщика стоит попросить два номера – идентификатор объекта строительства и регистрационный номер будущей квартиры. По ним можно проверить данные о доме и конкретном помещении, которое предлагают приобрести, рассказали эксперты ЛУН.

По идентификатору объекта строительства в Единой государственной электронной системе в сфере строительства можно найти информацию о земельном участке, разрешении, проекте и статусе объекта. Там также стоит проверить, не входит ли выбранная квартира в гарантийную долю.

Квартиры, относящиеся к гарантийной доле, застройщик не имеет права продавать до ввода дома в эксплуатацию. Поэтому этот момент также необходимо проверить перед заключением сделки.

Отдельно стоит проверить регистрационный номер будущей квартиры. В Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество можно увидеть ее площадь, владельца и возможные обременения. Это не гарантирует полной защиты от двойной продажи, но помогает выявить проблемы с квартирой до заключения сделки.

Важно также сверить характеристики жилья с документами. Например, если покупателю предлагают квартиру на 20-м этаже, а по документам у дома всего 18 этажей, сделку лучше не заключать, пока покупатель не выяснит причину такого несоответствия.

Как проверить квартиру в старой новостройке

Для домов, строительство которых началось до 10 октября 2022 года, этот механизм может не применяться. В таком случае покупателю придется тщательнее проверять документы на сам объект.

Перед покупкой стоит проверить:

документы застройщика;

разрешение на строительство;

возможные аресты;

залоги и другие ограничения.

Если в документах есть несоответствия или часть информации сложно проверить самостоятельно, их лучше показать независимому юристу еще до подписания договора.

Напомним, при приемке квартиры от застройщика важно проверить не только ее общее состояние, но и соответствие планировки и площади документам. Все недостатки следует зафиксировать в письменной форме, а акт приема-передачи лучше подписывать только после того, как застройщик устранит выявленные проблемы.