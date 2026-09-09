Що перевірити, щоб не натрапити на подвійний продаж квартири

Перед купівлею житла у забудовника варто попросити два номери – ідентифікатор об'єкта будівництва та реєстраційний номер майбутньої квартири. За ними можна перевірити дані про будинок і конкретне помешкання, яке пропонують придбати, розповіли експерти ЛУН.

За ідентифікатором об'єкта будівництва в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва можна знайти інформацію про земельну ділянку, дозвіл, проєкт і статус об'єкта. Там також варто перевірити, чи не входить обрана квартира до гарантійної частки.

Квартири, які належать до гарантійної частки, забудовник не має права продавати до введення будинку в експлуатацію. Тому цей момент також потрібно перевірити перед укладанням угоди.

Окремо варто перевірити реєстраційний номер майбутньої квартири. У Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно можна побачити її площу, власника та можливі обтяження. Це не гарантує повного захисту від подвійного продажу, але допомагає виявити проблеми з квартирою до угоди.

Важливо також звірити характеристики житла з документами. Наприклад, якщо покупцю пропонують квартиру на 20-му поверсі, а за документами будинок має лише 18 поверхів, угоду краще не продовжувати, доки покупець не з'ясує причину такої розбіжності.

Як перевірити квартиру у старішій новобудові

Для будинків, будівництво яких розпочали до 10 жовтня 2022 року, цей механізм може не застосовуватися. У такому разі покупцю доведеться ретельніше перевіряти документи на сам об'єкт.

Перед купівлею варто перевірити:

документи забудовника;

дозвіл на будівництво;

можливі арешти;

застави та інші обмеження.

Якщо в документах є розбіжності або частину інформації складно перевірити самостійно, їх краще показати незалежному юристу ще до підписання договору.

Нагадаємо, під час приймання квартири від забудовника важливо перевірити не лише її загальний стан, а й відповідність планування та площі документам. Усі недоліки варто зафіксувати письмово, а акт приймання-передачі краще підписувати лише після того, як забудовник усуне виявлені проблеми.