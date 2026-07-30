Сколько ипотечных кредитов выдали банки и по каким ставкам

В мае украинские банки выдали 776 ипотечных кредитов на общую сумму более 1,5 миллиарда гривен. Немногим большая часть пришлась на первичный рынок – здесь оформили 413 кредитов на 827 миллионов гривен, пишет НБУ.

Среди них 206 кредитов на 387 миллионов гривен были выданы под залог имущественных прав на будущую недвижимость. Такие кредиты используются для покупки жилья еще до завершения строительства.

На вторичном рынке банки выдали 363 ипотечных кредита на сумму 701 миллион гривен. Средневзвешенная эффективная ставка на первичном рынке составила 8,15% годовых, а на вторичном – 9,4%.

Доля неработающих ипотечных кредитов составила 12%. Опрос был проведен среди 38 банков, на долю которых приходится более 95% валового ипотечного портфеля страны. Новые кредиты на покупку жилья в мае выдавали 12 банков.

В каких регионах выдано больше всего ипотечных кредитов

Больше всего ипотечных договоров в мае заключили в Киевской области – 278 на сумму 556 миллионов гривен. На этот регион пришлось 36% общей суммы выданных за месяц кредитов.

В Киеве оформили 156 ипотечных кредитов на 342 миллиона гривен. Во Львовской области – 46 кредитов на 106 миллионов гривен. В Ивано-Франковской области выдано 32 кредита на 61 миллион гривен, а в Одесской – 30 на 47 миллионов гривен.

Напомним, что Украине не хватает как минимум миллиона квартир для возвращения или размещения внутренне перемещенных лиц. В то же время общий дефицит жилья в стране оценивается примерно в 600 миллионов квадратных метров, из которых около 150 миллионов было утрачено из-за полномасштабной войны.