Скільки іпотек видали банки та за якими ставками

У травні українські банки видали 776 іпотечних кредитів на загальну суму понад 1,5 мільярда гривень. Трохи більша частина припала на первинний ринок – тут оформили 413 кредитів на 827 мільйонів гривень, пише НБУ.

Серед них 206 кредитів на 387 мільйонів гривень видали під заставу майнових прав на майбутню нерухомість. Такі кредити використовують для купівлі житла ще до завершення будівництва.

На вторинному ринку банки видали 363 іпотеки на 701 мільйон гривень. Середньозважена ефективна ставка на первинному ринку становила 8,15% річних, а на вторинному – 9,4%.

Частка непрацюючих іпотечних кредитів становила 12%. Опитування провели серед 38 банків, на які припадає понад 95% валового іпотечного портфеля країни. Нові кредити на купівлю житла у травні видавали 12 банків.

У яких регіонах видали найбільше іпотек

Найбільше іпотечних договорів у травні уклали в Київській області – 278 на 556 мільйонів гривень. На цей регіон припало 36% загальної суми виданих за місяць кредитів.

У Києві оформили 156 іпотек на 342 мільйони гривень. На Львівщині – 46 кредитів на 106 мільйонів гривень. В Івано-Франківській області видали 32 кредити на 61 мільйон гривень, а в Одеській – 30 на 47 мільйонів гривень.

Нагадаємо, Україні бракує щонайменше мільйона квартир для повернення або облаштування внутрішньо переміщених осіб. Водночас загальний дефіцит житла в країні оцінюють приблизно у 600 мільйонів квадратних метрів, з яких близько 150 мільйонів було втрачено через повномасштабну війну.